Как прекратить храп: рекомендации эксперта

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Как избавиться от храпа: советует специалист

1:32
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Сомнолог Анастасия Дергоусова рассказывает о причинах возникновения храпа и его потенциальных осложнениях.

Как избавиться от храпа: советует специалист
Фото: Openverse by BiblioArchives / LibraryArchives is licensed under CC BY 2.0

Храп может возникнуть из-за различных факторов, общих как для мужчин, так и для женщин. Избыточный вес, возрастные изменения и анатомические особенности ротоносоглотки могут способствовать этой проблеме. Неправильное положение во время сна, употребление снотворных и алкоголя также могут вызывать храп. Наличие полипов или искривленной носовой перегородки также может быть причиной. Дополнительными факторами для женщин могут быть беременность, гормональные нарушения и патологии щитовидной железы.

Важно лечить храп, поскольку он может указывать на серьезные заболевания, такие как синдром обструктивного апноэ сна. Этот синдром может вызвать проблемы с дыханием и кислородным обменом, а также привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и инсультам.

Для правильного лечения храпа необходим комплексный подход. Сначала стоит обратиться к сомнологу, который проведет обследование и разработает план лечения. Также важно получить консультацию от отоларинголога и пройти аллергологическое обследование. Для пациентов старше 40 лет с лишним весом рекомендуется респираторный мониторинг.

Методы лечения могут быть как консервативными, так и хирургическими, в зависимости от причин храпа. Помимо этого, дома можно выполнять специальные упражнения и избегать курения и алкоголя, что также может помочь справиться с проблемой.


Храпите во сне? Как избавиться от храпа.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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