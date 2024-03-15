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Забота о коже в возрасте 60–70 лет: Советы дерматологов для улучшения состояния и внешнего вида

Уход за кожей в 60–70 лет: экспертные советы для здоровья и красоты

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Кожа в возрасте 60–70 лет часто становится сухой и раздраженной из-за ее тонкости и повышенной потери влаги. Однако с помощью правильного ухода можно значительно улучшить ее состояние и внешний вид. Дерматологи add.org рекомендуют внести следующие изменения в регулярный уход за кожей.

Уход за кожей в 60–70 лет: экспертные советы для здоровья и красоты
Фото: Openverse by VinothChandar is licensed under CC BY 2.0
  • Умение принимать ванны. Мягкое увлажняющее средство для очищения и теплая вода помогут избежать сухости и зуда кожи.
  • Увлажняющий крем. Используйте кремовые увлажняющие средства после купания для восстановления защитного барьера кожи.
  • Избегайте сухого воздуха. Используйте увлажнитель воздуха для борьбы с сухим воздухом, который может ухудшать состояние кожи.
  • Защита рук. Не забывайте носить перчатки при работе с химическими веществами, чтобы предотвратить их воздействие на кожу.
  • Отказ от ароматизаторов. Избегайте использования ароматизированных продуктов, чтобы предотвратить раздражение кожи.
  • Защита от солнца. Защищайте кожу с помощью солнцезащитного крема и закрытой одежды, чтобы предотвратить повреждение эпидермиса от ультрафиолетовых лучей.
  • Проводите регулярные осмотры кожи для выявления признаков рака и других проблем. Обращайтесь к дерматологу при любых изменениях, чтобы получить профессиональную помощь и лечение.

Следуя этим советам и заботясь о коже с умом, можно сохранить ее здоровье и красоту на протяжении многих лет.

Уход за кожей после 60 лет. 9 советов для красоты и здоровья лица. Советы красоты и молодости кожи.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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