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Восемь простых способов сделать поры менее заметными: советы дерматологов

Как уменьшить видимость пор: рекомендации от профессионалов

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Когда вы оглядываете себя в зеркале, хотите ли вы, чтобы ваша кожа выглядела более привлекательной? Если да, то вас, вероятно, беспокоят увеличенные поры. Но не отчаивайтесь, ведь есть несколько способов сделать их менее заметными, и большинство из них вы можете осуществить самостоятельно. Вот что рекомендуют профессиональные дерматологи портала add.org.

Как уменьшить видимость пор: рекомендации от профессионалов
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Используйте некомедогенные продукты

При уходе за кожей и использовании декоративной косметики отдавайте предпочтение только некомедогенным средствам. Такие продукты не забивают поры, что делает их менее заметными и предотвращает расширение.

Очищайте кожу дважды в день

Регулярное очищение лица помогает избавиться от излишков масла и грязи, предотвращая забивание пор. Используйте теплую воду и мягкое, некомедогенное очищающее средство.

Воспользуйтесь ретинолом

Продукты с ретинолом помогают бороться с жирной кожей, уменьшают воспаления и повышают упругость кожи, что делает поры менее заметными. Наносите такие средства перед сном.

Лечите прыщи

Продукты с салициловой кислотой могут помочь бороться с прыщами и предотвращать их появление, что в свою очередь сделает поры менее заметными.

Используйте солнцезащитный крем

Защищайте кожу от солнечных лучей, чтобы предотвратить ее повреждение и сохранить упругость. Наносите солнцезащитный крем ежедневно.

Процедуры отшелушивания

Отшелушивание помогает удалить ороговевшие клетки кожи и сделать поры менее заметными. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить эпидермис.

Будьте нежны к своей коже

Избегайте чрезмерного трения или давления на кожу лица, чтобы не вызвать раздражения и уменьшить видимость пор.

Уход за дряблой кожей

С возрастом кожа теряет упругость, что может увеличить видимость пор. Используйте увлажняющие средства и процедуры для поддержания молодости кожи.

Следуя этим советам, вы сможете улучшить состояние кожи, сделать поры менее заметными и достичь привлекательного внешнего вида.

Как сузить ПОРЫ НА ЛИЦЕ / Чистка дома и у косметолога
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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