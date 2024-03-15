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Уход за пирсингом пупка: 11 советов для безопасного и быстрого заживления

Как ускорить заживление после пирсинга пупка: 11 важных советов

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Пирсинг пупка стал популярным выбором среди молодых женщин по всему миру, предоставляя разнообразные стили для выражения индивидуальности. Однако перед тем, как решиться на это, важно иметь достаточно информации о процедуре и последующем уходе за пирсингом. Вот несколько советов от beautyglimpse.com, которые помогут вам ускорить заживление.

Как ускорить заживление после пирсинга пупка: 11 важных советов
Фото: flickr. com by joel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
  1. Обратитесь к опытному мастеру для консультации и совета перед процедурой пирсинга пупка, особенно если вам не исполнилось 18 лет.
  2. После пирсинга избегайте активных занятий, таких как аэробика и йога, чтобы избежать риска осложнений.
  3. Следите, чтобы использовались только стерилизованные иглы для предотвращения инфекций.
  4. Убедитесь, что мастер использует чистые латексные перчатки для соблюдения гигиены.
  5. Обсудите с мастером уход за пирсингом после процедуры, особенно в случае воспаления.
  6. Избегайте материалов, которые могут вызвать аллергическую реакцию, и отдайте предпочтение украшениям из хирургической стали.
  7. Регулярно очищайте область пирсинга теплым раствором морской соли для ускоренного заживления.
  8. Избегайте прикосновений к проколу во время заживления.
  9. Не носите ремни, пока пупок полностью не заживет.
  10. Носите свободную одежду, чтобы обеспечить доступ воздуха к области пирсинга.
  11. Избегайте солнечных ванн в первое время, чтобы ускорить процесс заживления.

Соблюдение этих советов поможет вам избежать возможных осложнений, после пирсинга пупка.

прокол пупка! | стоит ли делать? ощущения, уход и советы
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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