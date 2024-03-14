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Яркие акценты: мелирование волос цветными мелками шаг за шагом

Цветные мелки: яркие акценты на прядях без вреда для волос

1:12
Моя семья » Красота и стиль

Подбор правильного оттенка для вашего типа волос – ключевая миссия. Если вы жаждете экспериментов с цветом, наступите на этот путь. Сегодня beautyglimpse.com делится секретами мелирования цветными мелками.

Цветные мелки: яркие акценты на прядях без вреда для волос
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Процесс

Чтобы начать, налейте немного воды в чашку и обмочите кончики волос в цветной мел, чтобы активировать пигменты. Наносите мел на чистые, частично высушенные волосы, позволяя им пропитаться цветом. Для естественного эффекта протирайте волосы случайным образом, а для ярких акцентов – выбирайте мелкие пряди.

Не забудьте надеть старую футболку и перчатки, так как мелирование может быть грязным процессом. Когда ваши волосы будут окрашены, оставьте их высохнуть естественным образом, а затем закрепите пигменты утюжком и лаком для волос.

Плюсы и минусы

Это временное решение, и оно подходит для всех типов волос. Однако на темных волосах он может показаться менее ярким, а также сушить и делать волосы ломкими.

Несмотря на это, мелирование - отличный способ добавить яркие акценты и экспериментировать с образом, не прибегая к радикальным изменениям.

Мелки для волос. Как правильно красить волосы детям. Советы стилиста.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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