Яркие акценты: мелирование волос цветными мелками шаг за шагом

Подбор правильного оттенка для вашего типа волос – ключевая миссия. Если вы жаждете экспериментов с цветом, наступите на этот путь. Сегодня beautyglimpse.com делится секретами мелирования цветными мелками.
Чтобы начать, налейте немного воды в чашку и обмочите кончики волос в цветной мел, чтобы активировать пигменты. Наносите мел на чистые, частично высушенные волосы, позволяя им пропитаться цветом. Для естественного эффекта протирайте волосы случайным образом, а для ярких акцентов – выбирайте мелкие пряди.
Не забудьте надеть старую футболку и перчатки, так как мелирование может быть грязным процессом. Когда ваши волосы будут окрашены, оставьте их высохнуть естественным образом, а затем закрепите пигменты утюжком и лаком для волос.
Это временное решение, и оно подходит для всех типов волос. Однако на темных волосах он может показаться менее ярким, а также сушить и делать волосы ломкими.
Несмотря на это, мелирование - отличный способ добавить яркие акценты и экспериментировать с образом, не прибегая к радикальным изменениям.
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