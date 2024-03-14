Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голливудские актёры, которые решили не заводить детей
В России началось трёхдневное голосование на выборах президента
Так ли полезны сухофрукты, как принято считать
Керрия — яркий кустарник с жёлтыми цветами
Смогут ли россияне посетить Болгарию после ее вступления в Шенген
Как убрать колтуны с шерсти собаки
Крупный мусор из космоса упадет на Землю уже в эти выходные
"За рулем" объяснил, как возместить ущерб при ДТП, если виновник скрылся
Основатель Complexity Gaming взял кредит под залог дома в банке ради выкупа своего клуба
Льняное масло: выгоды и недостатки

Льняное масло: польза и вред

1:58
Моя семья » Красота и стиль

За последние несколько лет льняное масло стало настоящей "звездой" в мире здорового питания. Его высокое содержание Омега-3 жирных кислот, витаминов и минералов привлекло внимание диетологов, которые приравняли его к "суперфудам". Этот продукт признан полезным благодаря своим многочисленным свойствам и положительным влиянием на организм.

Льняное масло: польза и вред
Фото: openverse.org by costingpro is licensed under CC BY-SA 2.0.

Льняное масло является источником полиненасыщенных жирных кислот, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы, способствуют здоровой коже, борются со свободными радикалами и улучшают работу иммунной системы. Недостаток Омега-3 может отрицательно сказаться на работе мозга и состоянии кожи, а также на работе опорно-двигательного аппарата.

Витамины A и E, содержащиеся в льняном масле, являются витаминами "молодости", которые укрепляют иммунитет, облегчают обменные процессы в организме и оказывают положительное воздействие на органы зрения. Благодаря наличию антиоксидантов, льняное масло эффективно борется со свободными радикалами.

Этот продукт также способствует снижению уровня холестерина в крови, повышает эластичность сосудов, улучшает работу пищеварительной системы и стимулирует выработку инсулина. Льняное масло также обогащено стеринами, которые участвуют в формировании клеточных мембран.

Однако, льняное масло не лишено недостатков. Его употребление может быть противопоказано при приеме антикоагулянтов, при нарушении гормонального фона, а также при наличии аллергии на компоненты масла. Льняное масло также может спровоцировать обострение хронических заболеваний ЖКТ.

Чтобы извлечь максимальную пользу от льняного масла и избежать его возможных негативных последствий, важно придерживаться определенных правил безопасности. Например, отдавать предпочтение маслу холодного отжима, не подвергать его термической обработке и правильно хранить в холодильнике.

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО омега-3, в чем польза льняного масла, рыбий жир,
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Сколько минимум нужно проходить пешком в день
Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Уничтожение РСЗО HIMARS становится для армии РФ обычным делом Дмитрий Плотников Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин Все дороги теперь ведут через РФ. Путин заговорил о конце "бала вампиров" Любовь Степушова
В Финляндии требуют, чтобы ЕС заставил Японию отказаться от российской древесины
Рассказываем, как бороться с проволочником и восстановить прежний вид садового участка
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
Последние материалы
Керрия — яркий кустарник с жёлтыми цветами
Льняное масло: польза и вред
Смогут ли россияне посетить Болгарию после ее вступления в Шенген
Как убрать колтуны с шерсти собаки
Крупный мусор из космоса упадет на Землю уже в эти выходные
"За рулем" объяснил, как возместить ущерб при ДТП, если виновник скрылся
Основатель Complexity Gaming взял кредит под залог дома в банке ради выкупа своего клуба
Эксперты рассказали, сколько делается ОСАГО на машину и на какой срок
Футболист Масалитин считает, что задержание Промеса не идёт на пользу "Спартаку"
Аналитик Беленькая: Минфин РФ ищет источники мобилизации доходов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников