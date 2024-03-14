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Пять аргументов в пользу массажа, которые могут убедить вас в его необходимости

Пять причин, по которым вам необходим массаж

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Людмила Николенко, специалист клиники OSTEO POLY CLINIC, рассказывает о важности массажа в борьбе со стрессом, недостаточным сном и для улучшения состояния кожи лица.

Пять причин, по которым вам необходим массаж
Фото: openverse.org by gaelx is licensed under CC BY-SA 2.0.
  1. Область спины и шеи: рекомендуется применять массаж от копчика до первого шейного позвонка атланта, чтобы проработать всю область спины. Это эффективно в борьбе с зажатостью мышц, болями в спине и шее, а также остеохондрозом.
  2. Усталая кожа лица: массаж лица с применением масок является эффективным средством, особенно в периоды переменчивой погоды и недостатка солнечного света. Миофасциальный массаж лица может быть особенно полезен, учитывая его способность улучшить тонус кожи и упругость.
  3. Отсутствие тонуса кожи: кроме массажа, обертывания Thalion или Styx также могут быть полезны для улучшения упругости кожи. Регулярные сеансы массажа лица и тела способствуют заметным результатам, особенно при комбинировании с массажем щеткой.
  4. Стресс и усталость: массаж помогает справиться с недостатком тактильных ощущений и чувством постоянной напряженности. Различные виды массажа, такие как мягкий энергетический массаж, могут расслабить не только тело, но и эмоции, помогая справиться с депрессией и стрессом.
  5. Заболевания дыхательных путей: массажи могут быть полезны в профилактике заболеваний дыхательных путей после выздоровления, поскольку они способствуют улучшению кровообращения и лимфотока, что помогает легким и бронхам лучше функционировать.
5 ПРИЧИН ДЕЛАТЬ МАССАЖ ЗИМОЙ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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