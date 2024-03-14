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Как справиться с сезонной аллергией: рекомендации специалиста по кожным заболеваниям

Как пережить сезонную аллергию: советы дерматолога

1:43
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Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько предоставляет информацию о причинах возникновения сезонной аллергии, различиях между антигистаминными препаратами разных поколений и причинах, по которым народные методы не всегда эффективны.

Как пережить сезонную аллергию: советы дерматолога
Фото: openverse.org by theapoc is licensed under CC BY 2.0.

Аллергические реакции проявляются по-разному: от кожных высыпаний до насморка и чихания. Они могут создавать незначительный дискомфорт либо серьезно ухудшать качество жизни. Подавляющее количество населения страдает от аллергии, и эта проблема продолжает распространяться. Несмотря на множество исследований, эффективное лекарство от аллергии до сих пор не найдено, хотя иммунотерапия считается одним из наиболее инновационных методов лечения.

Лечение сезонной аллергии начинается заранее, за две недели до начала цветения растений. Антигистаминные препараты применяются для блокировки рецепторов, чувствительных к гистамину, который играет роль в развитии аллергических реакций. Первое поколение антигистаминных препаратов, такие как Демидрол и Супрастин, имеют множество побочных эффектов, включая сонливость и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Препараты второго поколения, например Цетрин, не вызывают сонливости, но могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему. Препараты третьего поколения лишены этих недостатков, но официально относятся ко второму поколению.

Для профилактики сезонной аллергии можно использовать специальные спреи и капли, защищающие слизистую носа и глаз от аллергенов, а также проводить ингаляции с эфирными маслами. Регулярная смена одежды и уборка помещения также помогают снизить воздействие аллергенов.


Сезонная аллергия. Рекомендации офтальмолога
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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