Пять методов, которые гарантируют качественный сон

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1:09
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Президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов и специалист центра здорового сна Татьяна Горбат поделились информацией о важности использования маски для сна, возможности применения препаратов на основе мелатонина и значении спать в проветренном помещении.

Пять вещей, которые обеспечат крепкий сон
Фото: Openverse by BiblioArchives / LibraryArchives is licensed under CC BY 2.0

Роман Бузунов отметил, что сегодня сомнологи предпочитают нормализовать сон пациентов без назначения препаратов, за исключением адаптогенов на основе мелатонина, которые могут повысить уровень этого гормона в крови и помочь заснуть в случае бессонницы, вызванной циркадными нарушениями, такими как смена часовых поясов или сменный график работы.

Они также рассказали о важности свежего воздуха для здорового сна и рекомендовали использовать кондиционер для поддержания оптимальной температуры в комнате. Татьяна Горбат подчеркнула значение создания темноты во время сна, поскольку любой источник света может снизить концентрацию мелатонина, и рекомендовала использовать маску для сна, чтобы обеспечить глубокий и здоровый сон. Она также отметила важность увлажнителя воздуха для обеспечения комфортных условий сна и улучшения состояния кожи.

5 лайфхаков для крепкого сна (русская озвучка)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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