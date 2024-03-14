Пять методов, которые гарантируют качественный сон

Президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов и специалист центра здорового сна Татьяна Горбат поделились информацией о важности использования маски для сна, возможности применения препаратов на основе мелатонина и значении спать в проветренном помещении.
Роман Бузунов отметил, что сегодня сомнологи предпочитают нормализовать сон пациентов без назначения препаратов, за исключением адаптогенов на основе мелатонина, которые могут повысить уровень этого гормона в крови и помочь заснуть в случае бессонницы, вызванной циркадными нарушениями, такими как смена часовых поясов или сменный график работы.
Они также рассказали о важности свежего воздуха для здорового сна и рекомендовали использовать кондиционер для поддержания оптимальной температуры в комнате. Татьяна Горбат подчеркнула значение создания темноты во время сна, поскольку любой источник света может снизить концентрацию мелатонина, и рекомендовала использовать маску для сна, чтобы обеспечить глубокий и здоровый сон. Она также отметила важность увлажнителя воздуха для обеспечения комфортных условий сна и улучшения состояния кожи.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.