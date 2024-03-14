Существует ли возможность снижения веса с применением липолитических препаратов?

Можно ли похудеть с помощью липолитиков

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметолог Юлия Лекомцева раскрыла суть липолитиков, указала необходимый интервал между процедурами и описала ощущения пациентов во время инъекций.

Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Липолитики — это препараты, вводимые под кожу на глубину 6-12 мм для разрушения жировых клеток. Процедура практически безболезненна, обычно не требует анестезии. После инъекций могут возникнуть временные симптомы, такие как жжение, зуд, покраснение, отечность или гематомы, но они быстро проходят.

Противопоказания к процедуре включают беременность, инфекционные заболевания, нарушения свертываемости крови, аллергию на состав препарата и другие состояния.

Интервал между инъекциями составляет от 2 до 4 недель, а количество процедур определяется индивидуально. Для улучшения результатов рекомендуется сочетать липолитики с массажем, обертываниями и другими процедурами.

Препараты бывают прямые и непрямые, различающиеся по принципу действия и зонам введения. Непрямые липолитики используются для работы с лицом, тогда как прямые — для тела. Липолитики помогают устранить локальные жировые отложения, улучшить состояние кожи и избавиться от целлюлита.

Результаты процедур стойкие, но требуют поддержки здорового образа жизни. Важно выбирать сертифицированные препараты и обращаться к опытным специалистам.

ЛИПОЛИТИКИ. Целлюлит и лишний вес.