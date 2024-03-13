Необходимые продукты для поддержания здоровья после 35

Суперфуды, без которых нельзя обойтись после 35

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Со временем, поддержание здоровья, внешней красоты и иммунитета становится все более сложной задачей. Но разнообразие в рационе питания с помощью суперфудов может сделать этот процесс более эффективным. Нутрициолог Олеся Оскол собрала список из 32 суперфудов, которые обогатят организм витаминами, ускорят обмен веществ, улучшат внешний вид, повысят самочувствие и особенно полезны для женщин после 35 лет.

Фото: unsplash.com by Brooke Lark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Белок и полезные жиры играют важную роль в здоровом питании женщин старше 35 лет. Белок, строительный материал клеток, включая коллаген, поддерживает эластичность и молодость кожи. Оптимальное соотношение растительного и животного белка рекомендуется быть 1:1. Полезные жиры, в свою очередь, защищают организм от нейродегенеративных заболеваний и помогают справляться со стрессом. Сахар и быстрые углеводы, напротив, способствуют быстрому старению и формированию конечных продуктов гликации (AGEs), что приводит к появлению морщин, отечности и сухости кожи, известному как "сахарное лицо".

Список суперфудов для женщин после 35 лет включает такие продукты, как лосось, богатый жирными кислотами Омега-3, необходимыми для защиты от нейродегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваний. Растительное молоко, особенно ореховые виды без сахара и масла, служит источником полезных жиров, витаминов и минералов. Семена чиа богаты Омега-3, витаминами, минералами и белком. Кимчи, приготовленное по-корейски, содержит пробиотики, способствующие нормализации работы кишечника и улучшению состояния кожи и здоровья в целом.

Малина и черника обладают мощным антиоксидантным эффектом, борясь с процессами старения. Яйца, являясь идеальным источником питательных веществ, не повышают холестерин, а вместе с авокадо способствуют нормализации работы женской гормональной системы. Лук, нут и бобовые, а также миндаль и шпинат, богатые витаминами и минералами, улучшают иммунитет и работу кишечника.

Морковь, куркума и многие другие продукты из списка суперфудов также помогают в борьбе с процессами старения, укрепляют иммунную систему и улучшают общее состояние организма.





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