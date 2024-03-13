Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда именно и чем удобрять крыжовник
Картошка с овощами на сковороде: лёгкий и вкусный ужин без мяса и рыбы
Глава ФПБК предложил запретить концерты и авторские отчисления для артистов, вернувшихся в России
"СОГАЗ" застрахует спортивную арену "Лужники" на 35 миллиардов рублей
Домашний шампунь с мёдом: рецепт и советы по выбору эфирных масел
Шесть фильмов о дружбе, которая восхищает
Директор автосервиса рассказал, нужно ли заделывать сколы на лобовом стекле
Лолита заявила, что не платит зарплату своим музыкантам уже 2,5 месяца
Как приготовить замороженный тропический десерт из ананасов и манго
Необходимые продукты для поддержания здоровья после 35

Суперфуды, без которых нельзя обойтись после 35

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Со временем, поддержание здоровья, внешней красоты и иммунитета становится все более сложной задачей. Но разнообразие в рационе питания с помощью суперфудов может сделать этот процесс более эффективным. Нутрициолог Олеся Оскол собрала список из 32 суперфудов, которые обогатят организм витаминами, ускорят обмен веществ, улучшат внешний вид, повысят самочувствие и особенно полезны для женщин после 35 лет.

Суперфуды, без которых нельзя обойтись после 35
Фото: unsplash.com by Brooke Lark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Белок и полезные жиры играют важную роль в здоровом питании женщин старше 35 лет. Белок, строительный материал клеток, включая коллаген, поддерживает эластичность и молодость кожи. Оптимальное соотношение растительного и животного белка рекомендуется быть 1:1. Полезные жиры, в свою очередь, защищают организм от нейродегенеративных заболеваний и помогают справляться со стрессом. Сахар и быстрые углеводы, напротив, способствуют быстрому старению и формированию конечных продуктов гликации (AGEs), что приводит к появлению морщин, отечности и сухости кожи, известному как "сахарное лицо".

Список суперфудов для женщин после 35 лет включает такие продукты, как лосось, богатый жирными кислотами Омега-3, необходимыми для защиты от нейродегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваний. Растительное молоко, особенно ореховые виды без сахара и масла, служит источником полезных жиров, витаминов и минералов. Семена чиа богаты Омега-3, витаминами, минералами и белком. Кимчи, приготовленное по-корейски, содержит пробиотики, способствующие нормализации работы кишечника и улучшению состояния кожи и здоровья в целом.

Малина и черника обладают мощным антиоксидантным эффектом, борясь с процессами старения. Яйца, являясь идеальным источником питательных веществ, не повышают холестерин, а вместе с авокадо способствуют нормализации работы женской гормональной системы. Лук, нут и бобовые, а также миндаль и шпинат, богатые витаминами и минералами, улучшают иммунитет и работу кишечника.

Морковь, куркума и многие другие продукты из списка суперфудов также помогают в борьбе с процессами старения, укрепляют иммунную систему и улучшают общее состояние организма.


Проблемы с почками? СУПЕРФУДЫ для здоровья ваших почек🙌
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола

Королевская семья на грани развода.

Принцесса Кейт Миддлтон хочет отречься от королевских обязанностей
Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Любовь зла: реальные случаи, как сотрудницы правоохранительных органов становились сообщницами своих возлюбленных-арестантов
Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Сбежавшая Пугачева продолжает зарабатывать в России: сколько музыкальные сервисы платят Примадонне за прослушивание ее треков
"Беременной никто не видел": 78-летний Петросян и 35-летняя Татьяна Брухунова стали родителями во второй раз
Сводка с фронта: подробности провала ВСУ на границе РФ, освобождено Невельское
Сводка с фронта: подробности провала ВСУ на границе РФ, освобождено Невельское
Последние материалы
Суперфуды, без которых нельзя обойтись после 35
Когда отвращение к мясу тревожный сигнал: советы врача Ольги Чирковой
Исследователи рассказали о связи между нанопластиком и инфарктами
Президент Федерации фигурного катания на коньках России не верит, что тренер мог дать допинг Валиевой
Malr1ne набрал 13 тысяч рейтинговых очков в Dota 2
В каких случаях гражданам РФ можно не платить налоги
Тайский Минздрав призывает туристов и местных вооружиться против лихорадки Денге
Маленькие тайны фильма "Укрощение строптивого"
ЛДПР выступает за привязку стипендий студентов к МРОТ
Почему собака тянет за поводок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников