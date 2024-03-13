Мы обратились к эксперту с 8 вопросами о функционировании иммунной системы

Врач-иммунолог Белла Брагвадзе поделилась информацией о иммунитете, его влиянии на здоровье и методах его укрепления. Иммунитет представляет собой систему защиты организма от внешних агентов, главной задачей которой является распознавание и атака "чужеродных" веществ. Он также играет важную роль в предотвращении онкологии и аутоиммунных заболеваний.
Факторы, влияющие на иммунный статус, включают режим сна и питания, а также качественную оценку основных показателей иммунитета. Иммуномодуляторы, хотя и существуют, требуют серьезных показаний и могут иметь побочные эффекты. Грудное вскармливание способствует формированию иммунного статуса у младенцев. Работа ЖКТ тесно связана с иммунной системой, и баланс микрофлоры в кишечнике играет важную роль в иммунитете. Признаками сниженного иммунитета являются частые инфекционные заболевания. Поддержка иммунитета требует правильного образа жизни, включая регулярный сон и здоровое питание. Витамин D играет роль в активации иммунной системы и способствует адекватному иммунному ответу.
Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.