Применение препаратов, кремов и острого перца чили: способы смягчения боли при процедуре эпиляции

Таблетки, крем и перец чили: методы обезболивания при эпиляции

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-косметолог Инна Ковалева из клиники Соло рассматривает причины болевых ощущений во время лазерной эпиляции и способы их смягчения. Она отмечает, что выбор лазерного аппарата влияет на болевые ощущения, предпочтительными являются диодные лазеры с постепенным нагревом и системой охлаждения. Криообдув с холодным воздухом используется для чувствительных пациентов.

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Она отвергает народные методы обезболивания, такие как перец чили, поскольку их эффективность и приемлемость для пациентов вызывают сомнения. Вместо этого, она рекомендует использовать препараты для обезболивания в таблетках или местные анестетики, такие как Эмла и Акриол.

Ковалева также обсуждает влияние женского цикла на болевые ощущения, отмечая, что время от 5 до 7 дней после начала менструального цикла считается наиболее безболезненным для проведения эпиляции, но это может быть индивидуально.





Разбор обезболивающих кремов. Шугаринг. Депиляция