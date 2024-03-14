Превратите вашу ванну в оазис релаксации: легкий рецепт для создания расслабляющей бомбочки

Домашние бомбочки для ванны с лавандой: шаг за шагом к роскошному расслаблению

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите попробовать сделать свои собственные бомбочки для ванны с ароматом лаванды. В этом руководстве от homemadeforelle.com вы найдете простые шаги, которые позволят вам насладиться роскошной атмосферой в вашей ванне без лишних усилий.

Фото: creativecommons.org by Echter Lavendel is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Для начала вам понадобятся следующие ингредиенты:

3/4 стакана лимонной кислоты

1 стакан пищевой соды

3/4 стакана английской соли

3/4 стакана кукурузного крахмала

20 капель эфирного масла лаванды

1/4 стакана кокосового масла

4 чайные ложки воды

В большой миске смешайте пищевую соду, лимонную кислоту, английскую соль и кукурузный крахмал. Если хотите, добавьте сушеные травы для аромата. Хорошо перемешайте, чтобы избавиться от комков. перемешайте. Постепенно добавляйте масла, хорошо перемешивая после каждого добавления пока не получится влажная консистенция.

Сформируйте бомбочки для ванны, используя формочки для кубиков льда или просто лепите их руками. Обратите внимание, что использование сушеных трав придаст вашим бомбочкам нежный аромат и красивый цвет без использования пищевых красителей. Однако помните, что они могут делать ванну немного грязнее, поэтому будьте к этому готовы.

После формирования бомбочек оставьте их высыхать в течение нескольких часов или даже лучше на ночь. После этого они будут готовы к использованию. Просто бросьте одну в вашу ванну, чтобы создать расслабляющее настроение!

Бомбочки для ванны: идеальный рецепт + пошаговая инструкция! Получится с первого раза!