Домашний скраб для рук с лавандовым маслом: простое решение для шелковистой кожи

Почувствуйте мягкость и шелковистость кожи: простой рецепт сахарного скраба для рук

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Иногда наши руки нуждаются в особом уходе, особенно когда кожа становится сухой и шершавой. И в такие моменты на помощь приходит - сахарный скраб! Он прекрасно смягчает кожу, не требуя дополнительного увлажнения, а также эффективно удаляет омертвевшие клетки, оставляя руки шелковистыми и гладкими. Его легко можно сделать дома всего за несколько минут и с минимальными затратами по рецепту homemadeforelle.com.

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Рецепт сахарного скраба

Ингредиенты:

1 стакан тростникового сахара

1/2 стакана оливкового масла

15 капель эфирного масла лаванды

Процесс приготовления:

Смешайте сахар, оливковое масло и эфирное масло лаванды в стеклянной емкости. Хорошо перемешайте до получения однородной массы. По желанию можно добавить еще немного масла до достижения желаемой консистенции.

Применение:

Возьмите небольшое количество скраба и нанесите на руки. Массируйте круговыми движениями в течение минуты, затем смойте теплой водой.

Попробуйте этот простой и эффективный скраб для рук уже сегодня, и вы почувствуете разницу с первого применения!

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