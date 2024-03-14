Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трехлетняя внучка певицы Валерии в критическом состоянии из-за пневмококковой инфекции
Запеканка из остатков блинов с фаршем и сыром: для полноценного блюда достаточно трёх штук
Planet Today: ИИ OpenAI оправдал применение ядерного оружия "желанием мира"
Как подружить двух кошек
Как помогают сосновые ветки от вредителей
Эксперт оценил идею сократить количество дорожных камер в России
Hyundai объявил цены на электрокар Ioniq 5 N: высокая производительность и премиальное оборудование
Знаменитые актеры, которых поймали на супружеской измене
Сезонная депрессия у женщин и молодежи 25-33 лет: признаки, последствия и пути решения
Домашний скраб для рук с лавандовым маслом: простое решение для шелковистой кожи

Почувствуйте мягкость и шелковистость кожи: простой рецепт сахарного скраба для рук

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Иногда наши руки нуждаются в особом уходе, особенно когда кожа становится сухой и шершавой. И в такие моменты на помощь приходит - сахарный скраб! Он прекрасно смягчает кожу, не требуя дополнительного увлажнения, а также эффективно удаляет омертвевшие клетки, оставляя руки шелковистыми и гладкими. Его легко можно сделать дома всего за несколько минут и с минимальными затратами по рецепту homemadeforelle.com.

Почувствуйте мягкость и шелковистость кожи: простой рецепт сахарного скраба для рук
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Рецепт сахарного скраба

Ингредиенты:

  • 1 стакан тростникового сахара
  • 1/2 стакана оливкового масла
  • 15 капель эфирного масла лаванды

Процесс приготовления:

Смешайте сахар, оливковое масло и эфирное масло лаванды в стеклянной емкости. Хорошо перемешайте до получения однородной массы. По желанию можно добавить еще немного масла до достижения желаемой консистенции.

Применение:

Возьмите небольшое количество скраба и нанесите на руки. Массируйте круговыми движениями в течение минуты, затем смойте теплой водой.

Попробуйте этот простой и эффективный скраб для рук уже сегодня, и вы почувствуете разницу с первого применения!

Домашний СКРАБ и питание для рук ❤🐝 Легко и из того, что есть дома )
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Принцесса Кейт Миддлтон хочет отречься от королевских обязанностей
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Любовь зла: реальные случаи, как сотрудницы правоохранительных органов становились сообщницами своих возлюбленных-арестантов
Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Сбежавшая Пугачева продолжает зарабатывать в России: сколько музыкальные сервисы платят Примадонне за прослушивание ее треков
Упражнения на пресс, которые можно выполнять даже сидя на стуле
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
Последние материалы
JAMA: медикаментозное лечение СДВГ снижает риск смерти от неестественных причин
Салат из капусты, лука и свежих огурцов: изюминку ему придаёт пикантная медово-горчичная заправка
Адлер обустроит 20 новых пляжей к курортному сезону
Почему собаки едят траву на улице
Polestar 3: цены и характеристики моделей для рынка США в 2025 году
Ким Кардашьян и Бьянка Цензори замечены в разговоре на мероприятии Канье Уэста
Всё о проветривании теплиц
Домашний способ удаления краски с волос: пищевая сода и лимонный сок
Студии Amazon и MGM выпустят рождественское бадди-муви со Шварценеггером в роли Санты
Алкоголь и деменция: взгляд специалиста - Доктор Жорж Наасан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников