Возвращаем локонам естественный цвет: два простых способа использования пищевой соды для удаления краски с волос

Пищевая сода — естественное решение для удаления цвета с волос! Используйте этот метод дома, чтобы вернуть своим локонам естественную красоту. Мы с beautyglimpse. com расскажем вам о двух способах применения пищевой соды для удаления краски с волос и поделимся секретами успешного результата.
Она отлично подходит для удаления краски с волос благодаря своим очищающим и осветляющим свойствам. Это естественное решение, которое постепенно смывает цвет с волос, не повреждая их структуру.
Что вам понадобится:
Начните с тщательного очищения волос шампунем. В миске смешайте пищевую соду с шампунем против перхоти (убедитесь, что он имеет высокий уровень pH), чтобы получилась гладкая кремовая смесь средней плотности. Нанесите её на голову и втирайте массирующими движениями по всей длине волос, обеспечивая равномерное покрытие. Оставьте на 5-10 минут, затем тщательно смойте. Нанесите кондиционер, как обычно, и смойте сначала холодной водой, а затем тёплой.
Как это действует:
Шампунь против перхоти помогает ускорить процесс удаления краски с волос, благодаря своим pH-кондиционирующим свойствам, в сочетании с пищевой содой.
Что вам понадобится:
Смешайте пищевую соду с лимонным соком до получения густой пасты. Нанесите её на волосы и держите 5-7 минут, затем тщательно смойте. Для дополнительного ухода используйте кондиционер, как обычно.
Как это действует:
В лимонном соке содержаться кислоты, которые помогают удалить краску с шевелюры, а также решают множество других проблем волос и кожи головы, от сухости до перхоти.
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