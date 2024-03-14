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Возвращаем локонам естественный цвет: два простых способа использования пищевой соды для удаления краски с волос

Домашний способ удаления краски с волос: пищевая сода и лимонный сок

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Пищевая сода — естественное решение для удаления цвета с волос! Используйте этот метод дома, чтобы вернуть своим локонам естественную красоту. Мы с beautyglimpse. com расскажем вам о двух способах применения пищевой соды для удаления краски с волос и поделимся секретами успешного результата.

Домашний способ удаления краски с волос: пищевая сода и лимонный сок
Фото: commons.wikimedia. org by Rainer Z ... is licensed under GNU Free Documentation License

Почему именно пищевая сода?

Она отлично подходит для удаления краски с волос благодаря своим очищающим и осветляющим свойствам. Это естественное решение, которое постепенно смывает цвет с волос, не повреждая их структуру.

Пищевая сода в сочетании с шампунем

Что вам понадобится:

  • 2 столовые ложки пищевой соды.
  • 2 столовые ложки шампуня на ваш выбор.
  • Дополнительный шампунь против перхоти.
  • Хороший кондиционер.
  • Небольшая миска для смешивания.
  • Ложка.

Начните с тщательного очищения волос шампунем. В миске смешайте пищевую соду с шампунем против перхоти (убедитесь, что он имеет высокий уровень pH), чтобы получилась гладкая кремовая смесь средней плотности. Нанесите её на голову и втирайте  массирующими движениями по всей длине волос, обеспечивая равномерное покрытие. Оставьте на 5-10 минут, затем тщательно смойте. Нанесите кондиционер, как обычно, и смойте сначала холодной водой, а затем тёплой.

Как это действует:

Шампунь против перхоти помогает ускорить процесс удаления краски с волос, благодаря своим pH-кондиционирующим свойствам, в сочетании с пищевой содой.

Пищевая сода с лимонным соком

Что вам понадобится:

  • 2 чайные ложки пищевой соды.
  • 2 чайные ложки лимонного сока.
  • Шампунь и кондиционер на ваш выбор для ополаскивания.
  • Миска для смешивания и ложка.

Смешайте пищевую соду с лимонным соком до получения густой пасты. Нанесите её на волосы и держите 5-7 минут, затем тщательно смойте. Для дополнительного ухода используйте кондиционер, как обычно.

Как это действует:

В лимонном соке содержаться кислоты, которые помогают удалить краску с шевелюры, а также решают множество других проблем волос и кожи головы, от сухости до перхоти.

Начните преображение ваших волос прямо сейчас с помощью доступных ингредиентов и простых шагов!

Как смыть тонику?!Можно ли убрать цвет содой?Мой эксперимент
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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