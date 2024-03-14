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Ухаживайте за ногтями с удовольствием: рецепт домашнего крема для кутикулы с эфирными маслами

Уход за кутикулой: рецепт домашнего крема для красоты ногтей

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Позаботьтесь о здоровье и красоте своих ногтей с помощью простого и эффективного домашнего крема для кутикулы от homemadeforelle.com. Сделанный из натуральных ингредиентов, он поможет смягчить и увлажнить кожу вокруг ногтей, делая вашу кутикулу здоровой и ухоженной. Получите дополнительный бонус в виде ароматерапии благодаря использованию эфирных масел лаванды и апельсина.

Уход за кутикулой: рецепт домашнего крема для красоты ногтей
Фото: commons.wikimedia.org by Rachael Crowe _rachaelcrowe is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Способ приготовления домашнего крема для кутикулы

Понадобиться:

  • Пчелиный воск - 1 столовая ложка
  • Масло ши - 2 столовые ложки
  • Эфирное масло лаванды - 5 капель
  • Эфирное масло апельсина - 5 капель
  • Витамин Е - несколько капель

Смешайте пчелиный воск и масло ши, затем растопите их на водяной бане. Добавьте эфирные масла и витамин Е, хорошо перемешайте.

Переложите полученную смесь в небольшую банку или контейнер и дайте ей остыть до комнатной температуры. Крем готов к использованию! Храните его в прохладном месте.

Этот крем можно наносить на кожу вокруг ногтей перед сном, каждый вечер. Он поможет смягчить и увлажнить кутикулу, делая ее более здоровой и ухоженной. Кроме того, он также отлично подходит для ухода за грубой кожей ступней, мозолей, сухих локтей и других участков кожи, нуждающихся в особом увлажнении и питании.

Попробуйте этот домашний крем для кутикулы, чтобы подарить своим ногтям заботу и внимание, которые они заслуживают.

Как сделать масло для восстановления ногтей и питания кутикулы: рецепт в домашних условиях
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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