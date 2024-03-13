Пять советов, которые помогут вам легко вставать с постели

Юлия Козолий, редактор BeautyHack.ru, обсуждает значимость ранних подъемов и методов, способствующих бодрости по утрам без стресса. Для нее ранние подъемы являются как обязательством по уходу за ребенком и работой, так и возможностью уделить утренние часы себе и своим занятиям.
Подготовка к здоровому сну, включая создание комфортной спальни и избегание использования телефона перед сном, помогает легче вставать утром. Утренняя прогулка с собакой стимулирует подъем и является медитативным моментом для Юлии. Душ с использованием любимых средств придает бодрость и приятные ощущения. Планирование утра заранее помогает сделать утро более эффективным и приятным. Приятные утренние ритуалы, такие как чашка кофе, чтение или приготовление завтрака, создают позитивный настрой на день и делают ранние подъемы более приятными.
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