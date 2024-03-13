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Обсуждение роли эмоций в возникновении простуды, аллергических реакций, проблем с кожей и других заболеваний

На эмоциях: как они связаны с простудой, аллергией, акне и другими болезнями

1:27
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Психосоматика в современном мире представляет собой область, в которой наука и практика соединяются для понимания взаимосвязи между психическими процессами и физиологическими состояниями организма. Отправной точкой для этого понимания служит идея Гиппократа о том, что человеческий организм представляет собой целостную систему.

На эмоциях: как они связаны с простудой, аллергией, акне и другими болезнями
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперт в области психосоматики, Наталья Брага, подчеркивает, что множество случаев исцеления, зафиксированных официальной медициной, свидетельствует о значительном влиянии эмоционального состояния на состояние здоровья. Рассматривая концепцию психосоматики с научной точки зрения, специалисты включают в нее знания из биологии, физики и генетики.

В своих исследованиях Брага выявляет психологические факторы, лежащие в основе различных заболеваний. Например, она обращает внимание на связь между насморком и психологическими конфликтами, связанными с защитой личной территории, а также на взаимосвязь между воспалением горла и желанием получить что-то важное и необходимое для жизни.

Далее, рассматривается связь между проблемами кожи лица, такими как прыщи и акне, и психологическими факторами, особенно у подростков, которые часто страдают от низкой самооценки и воспринимают атаки на себя.

Исследование аллергических реакций также проводится с позиции психосоматики, что позволяет выявить связь между стрессом и проявлением аллергии.

ПСИХОСОМАТИКА и БОЛЕЗНИ: как это работает. Важно знать!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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