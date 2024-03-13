Новое поколение дизайнеров на закрытии Московской недели моды

На закрытии Московской недели моды свои работы продемонстрировали студенты

3:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Московская неделя моды финишировала там же, где началась, — на Международной выставке-форуме "Россия". На подиуме ВДНХа итоги главного модного события этой весны подвели ведущие российские школы моды.

Гала-показ коллекций студентов лучших учебных заведений страны стал ярким модным шоу, продемонстрировал значительный потенциал следующего поколения дизайнеров. Действительно, что может лучше отразить моду завтрашнего дня, чем работы тех, кто будет её создавать? Молодые дизайнеры в полной мере оправдали возложенную на них ответственность за достойное завершение Московской недели моды, показав оригинальные принты, авангардный крой, нестандартные дизайнерские решения.

Центральной концепцией коллекций начинающих дизайнеров стало бережное отношение к национальным традициям и исследование своей культурной идентичности. Что подчеркнул даже выбор музыкального сопровождения гала-показа. В этногруппу OTYKEN, композиции которой сопровождало дефиле, входят представители коренных народов России: чулымцы, кеты, селькупы, хакасы и долганы. Надо отметить, что творчество OTYKEN пользуется популярностью во всём мире — композиции группы высоко оценили Игги Поп, Крис Браун, Эрика Баду, DJ Snake и даже академия Grammy.

Запомнились и заключительные показы Московской недели моды в "Манеже". В последние дни события на подиумах можно было увидеть коллекции многих именитых дизайнеров, настоящих звезд российской моды. Среди них была и известная марка VASSA&Co, которая в этот раз решила поэкспериментировать с эстетикой конструктивизма. Графичные пальто и идеально скроенные костюмы, смокинги и драматичные топы с длинной бахромой стали ярким модным заявлением бренда.

Дизайнер Сергей Сысоев смело замиксовал эпоху гранжевых 90-х со стилистикой женственных 50-х.

А бренд MEASURE из Дагестана стал заметным представителем современного направления modest fashion или "скромной моды", набирающего всё большую популярность. Детали традиционных нарядов, соединившись с актуальными тенденциями, позволили создать аутентичные и запоминающиеся образы.

Индия делегировала на Московскую неделю моды сразу два своих бренда, выступивших в заключительные дни мероприятия. Марка NBC brand представила сложные драпировки, асимметричный крой и спокойную палитру оттенков, состоявшую преимущественно из чёрного и оттенков серого.

А бренд Geisha Design блеснул ледяным блеском кристаллов, обилием страз и пайеток, переливающейся бахромой. Силуэты, предложенные этой маркой, отсылают к индийским сари, а вырезы и полупрозрачные ткани — к свободным вечерним трендам.

Такое многообразие стилей, стран, традиций и даже модных эпох сделало Московскую неделю моды местом встречи разных поколений и культур. Итоги этого масштабного модного мероприятия ещё предстоит подвести, но уже сейчас можно отметить, что и его зрелищная, и экспертная часть удались в полной мере.

Фото предоставлены пресс-службой Московской недели моды