Эксперт в области питания рассказывает о том, какие продукты исключить из рациона и какие добавить при простуде

Эксперты по питанию предлагают множество рецептов для поддержания иммунитета, включая чай с имбирем и лимоном, молоко с медом и прием витаминов С в капсулах. Однако, важно помнить, что сбалансированное питание играет гораздо более важную роль, чем следование строгим диетам или переедание. Натали Макиенко, женский врач-диетолог, создатель авторской методики изменения пищевых привычек, утверждает, что питание должно адаптироваться не только к сезону, но и к состоянию здоровья.

