Эксперт в области питания рассказывает о том, какие продукты исключить из рациона и какие добавить при простуде

Диетолог — о том, какие продукты убрать и добавить при простуде

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Эксперты по питанию предлагают множество рецептов для поддержания иммунитета, включая чай с имбирем и лимоном, молоко с медом и прием витаминов С в капсулах. Однако, важно помнить, что сбалансированное питание играет гораздо более важную роль, чем следование строгим диетам или переедание. Натали Макиенко, женский врач-диетолог, создатель авторской методики изменения пищевых привычек, утверждает, что питание должно адаптироваться не только к сезону, но и к состоянию здоровья.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture

Важно учитывать, что рекомендации экспертов не являются заменой традиционным методам лечения ОРВИ, но могут быть полезны в сочетании с ними для ускорения выздоровления.

Вода: при первых признаках простуды следует поддерживать питьевой режим. Однако, важно увеличивать количество воды осторожно, добавляя всего лишь один стакан к обычному количеству. Индивидуальная норма потребления воды рассчитывается по формуле, учитывая вес и пищевые привычки. Не следует доверять стандартным нормам. Добавление лимона или меда в воду может быть не всем подходящим решением.

Мед и имбирь: мед способствует снижению температуры и имеет бактерицидное действие, а имбирь подавляет воспалительные процессы. Их сочетание является эффективным средством при первых признаках простуды. Рекомендуется употреблять их смешанно по 1 столовой ложке меда и 1 см натертого имбиря один раз в день в течение недели.

Смягчающие продукты: при боли в горле рекомендуется употреблять мягкие продукты, такие как вареный картофель, авокадо, бананы, кешью, но до 17:00.

Продукты, содержащие белок: важно получать достаточное количество белка, особенно растительного, который содержится в диком рисе, чечевице, нуте, киноа, а также яйца.

Продукты, содержащие витамин С: витамин С является важным в борьбе с простудой. Рекомендуется употреблять цитрусовые, киви, болгарский перец, брокколи, спаржу и зелень.

Антиоксиданты: продукты, богатые антиоксидантами, помогают укрепить иммунитет и ускорить выздоровление. Они включают в себя ягоды, фрукты и овощи.

Эфирное масло чайного дерева: масло чайного дерева обладает антисептическими и антибактериальными свойствами. Рекомендуется использовать его для ароматизации помещения или для нанесения на кожу.

Бонус: физические нагрузки: умеренные физические упражнения способствуют улучшению самочувствия. Рекомендуется заниматься домашними делами или прогуливаться, чтобы поддержать активность организма.

Продукты, которые следует исключить в период болезни:

Алкоголь и кофеин из-за их обезвоживающего эффекта.

Красное мясо и животный белок после 19:00, чтобы сэкономить энергию организма.

Белый сахар и продукты из пшеничной муки.

Белый круглозерный рис.



Какие продукты полезны при простуде?