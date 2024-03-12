Каковы причины, по которым эксперты рекомендуют снимать фитнес-трекеры на время ночного сна?

Почему специалисты советуют снимать фитнес-трекеры на ночь

Многие фитнес-трекеры предлагают функцию отслеживания качества сна. Производители активно рекламируют их как инструменты для контроля за временем засыпания и пробуждения, за фазами сна и его продолжительностью, а также за другими параметрами.

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Однако, как показывает практика, использование этих гаджетов ночью может вызывать проблемы. Одна из читательниц рассказала, что фитнес-трекер начал показывать дополнительные часы бодрствования прямо посреди ночи, несмотря на то, что она не помнила просыпаний. Подобные случаи, а также результаты исследований, указывают на то, что некоторые фитнес-трекеры могут быть неточны и вызывать лишний стресс у пользователей. Нормализация сна требует других подходов, таких как медитация, правильная вентиляция комнаты и установление постоянного режима сна и бодрствования.

Однако, в случае нарушений сна, фитнес-трекеры могут быть полезны для получения более ясной картины о его характеристиках.





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