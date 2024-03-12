Как эфирные масла взаимодействуют с нашими эмоциями и почему это эффективный метод управления уровнем стресса

Давным-давно эфирные масла имели большое духовное и религиозное значение, но знания о них и их применении были доступны только избранным. Сегодня любой может приобрести эти ароматические сокровища и использовать их самостоятельно. Психологи рассказывают, как правильно это сделать.
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Эфирные масла разделяются на три основные группы:
Релаксанты: они снимают нервное напряжение, расслабляют и придают ощущение мира и покоя. К этой категории относятся масла валерианы, ладана, сандала, мира, жасмина, душицы и сосны.
Стимуляторы: они придают чувство эмоционального подъема, повышают умственную и физическую активность, а также уровень концентрации. Сюда входят масла корицы, мяты, сандала, имбиря, мелиссы, пихты, муската, чабреца и цитронеллы.
Адаптогены: они помогают справиться со стрессом, паническими состояниями, постстрессовыми расстройствами и метеопатическими реакциями. К этой категории относятся масла кипариса, иланг-иланга, майорана, мирта, розы, всех цитрусовых, герани, ели и кедра.
Существуют также универсальные масла, такие как все виды цитрусовых, масло чайного дерева и лаванды.
Самые распространенные методы использования эфирных масел для гармонизации психоэмоционального состояния включают:
использование аромалампы,
ароматические ванны,
массаж,
ароматизация помещений с помощью диффузоров или распылителей,
ароматизация белья,
ароматизация автомобиля.
При использовании эфирных масел важно соблюдать определенные правила:
соблюдать дозировки и разбавлять масла в растворителях,
ориентироваться по цене и предпочитать натуральные масла, представленные в стеклянных бутылках,
не спешить с покупкой и выбирать масла с учетом своих эмоциональных реакций и ощущений,
проверять реакцию на масла, чтобы избежать аллергических реакций.
Эфирные масла могут помочь улучшить настроение, уменьшить стресс и способствовать общему благополучию, но следует помнить, что они не заменяют профессионального медицинского вмешательства при серьезных заболеваниях.
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