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Как эфирные масла взаимодействуют с нашими эмоциями и почему это эффективный метод управления уровнем стресса

Как работают эфирные масла с нашими эмоциями и почему это идеальный способ регулировать уровень стресса

2:15
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Давным-давно эфирные масла имели большое духовное и религиозное значение, но знания о них и их применении были доступны только избранным. Сегодня любой может приобрести эти ароматические сокровища и использовать их самостоятельно. Психологи рассказывают, как правильно это сделать.

Как работают эфирные масла с нашими эмоциями и почему это идеальный способ регулировать уровень стресса
Фото: openverse.org by costingpro is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эфирные масла разделяются на три основные группы:

  1. Релаксанты: они снимают нервное напряжение, расслабляют и придают ощущение мира и покоя. К этой категории относятся масла валерианы, ладана, сандала, мира, жасмина, душицы и сосны.
  2. Стимуляторы: они придают чувство эмоционального подъема, повышают умственную и физическую активность, а также уровень концентрации. Сюда входят масла корицы, мяты, сандала, имбиря, мелиссы, пихты, муската, чабреца и цитронеллы.
  3. Адаптогены: они помогают справиться со стрессом, паническими состояниями, постстрессовыми расстройствами и метеопатическими реакциями. К этой категории относятся масла кипариса, иланг-иланга, майорана, мирта, розы, всех цитрусовых, герани, ели и кедра.

Существуют также универсальные масла, такие как все виды цитрусовых, масло чайного дерева и лаванды.

Самые распространенные методы использования эфирных масел для гармонизации психоэмоционального состояния включают:

  • использование аромалампы,
  • ароматические ванны,
  • массаж,
  • ароматизация помещений с помощью диффузоров или распылителей,
  • ароматизация белья,
  • ароматизация автомобиля.

При использовании эфирных масел важно соблюдать определенные правила:

  • соблюдать дозировки и разбавлять масла в растворителях,
  • ориентироваться по цене и предпочитать натуральные масла, представленные в стеклянных бутылках,
  • не спешить с покупкой и выбирать масла с учетом своих эмоциональных реакций и ощущений,
  • проверять реакцию на масла, чтобы избежать аллергических реакций.

Эфирные масла могут помочь улучшить настроение, уменьшить стресс и способствовать общему благополучию, но следует помнить, что они не заменяют профессионального медицинского вмешательства при серьезных заболеваниях.


ЗДОРОВАЯ ПСИХИКА через ЗАПАХИ! Как работают эфирные масла и эмоции? ПСИХОЛОГИЯ, АРОМАТЕРАПИЯ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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