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Проверенные средства по уходу за волосами с натуральными маслами и экстрактами

Натуральные масла и экстракты — основа надежного ухода за волосами

2:08
Моя семья » Красота и стиль

В сфере ухода за волосами все большую популярность приобретают натуральные формулы, применяемые не только в уходовых средствах, но и в декоративной косметике. Производители стараются создавать этичные и оригинальные составы, объединяя несколько эфирных масел с витаминными комплексами и веганскими экстрактами. В результате получаются продукты с превосходной текстурой и мгновенным эффектом. В данном обзоре представлены лучшие новинки и бестселлеры таких брендов, как Moroccanoil, Oribe, Davines, L'Occitane, Briogeo и Green Collection.

Натуральные масла и экстракты — основа надежного ухода за волосами
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Moroccanoil предлагает увлажняющий крем для волос, который содержит аргановое масло, красные водоросли и витамины A и E. Этот продукт делает волосы мягкими и шелковистыми, обеспечивая при этом отличную текстуру.

Nесмываемый кондиционер Priming Lotion от Oribe — это патентованная формула на основе экстрактов эдельвейса, арбуза и личи, которая устраняет шелушения и воспаления, предотвращает появление секущихся кончиков и обеспечивает защиту от воздействия термических инструментов при укладке.

Davines представляет питательную восстанавливающую маску для волос NT Nourishing, содержащую фитоактивы винограда, комплекс омега-9, кератин и эфирные масла мандарина и иланг-иланга. Этот продукт прекрасно восстанавливает сухие и ломкие волосы, особенно в периоды холодного времени.

Масло для волос "Аромакология" от L'Occitane состоит из пяти эфирных масел и натурального комплекса трех сортов олив, обеспечивая волосам увлажнение, питание и здоровый блеск.

Касторовое масло B. Well от Briogeo представляет собой 100% масло из одного продукта, которое можно использовать для увлажнения и питания волос, а также для укрепления их корней и стимуляции роста.

Мусс с авокадо и витаминами от Green Collection обеспечивает очищение кожи головы и восстановление волос, а гель для фиксации натуральных кудрей Jelly Soft Curls от Miss Jessie's делает укладку легкой и естественной.

 

СЕКРЕТ КРАСИВЫХ ВОЛОС | УХОД ЗА ВОЛОСАМИ : моя схема ухода, любимые средства для волос
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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