Уникальный рецепт лавандового лосьона для тела: эффективный уход с природными ингредиентами

Представляем вашему вниманию уникальный рецепт лосьона для тела «Лаванда» от homemadeforelle.com, который прекрасно увлажняет и смягчает кожу. С его натуральным составом вы можете быть уверены в безопасности и эффективности ухода.
В литровой банке смешайте масло ши и кокосовое масло, после чего поместите ее в кастрюлю с водой. Доведите до кипения и нагрейте, пока масла не расплавятся.
После этого добавьте оливковое масло и эфирное масло лаванды, тщательно перемешайте и дайте настояться до полного остывания. Вылейте смесь в миску и взбейте электрическим миксером до получения легкой консистенции лосьона. Этот процесс может занять до 10 минут.
После взбивания перелейте лосьон в удобную банку и храните при комнатной температуре.
Такой натуральный лосьон сохраняет свои свойства до 6 месяцев, обеспечивая вашей коже нежный уход и приятный аромат лаванды.
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