Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин отметил, что раскол в странах Запада не является задачей российской политики
Весеннее обострение: симптомы и методы лечения от врача-психиатра
Что нужно сделать с рассадой петунии после пикировки
Собака по кличке Месси из "Анатомии падения" стала главной звездой "Оскара – 2024"
Почему обгон нескольких машин на трассе может быть крайне опасным: объяснение ГИБДД
Как правильно приготовить омлет: раскрываем тонкости процесса
Бразильские ученые обнаружили 16 археологических памятников в штате Токантинс
Туристов рассказали о последствиях за ношение игральных карт в Таиланде
Актер Станислав Садальский защитил Аллу Пугачеву от обвинений в иностранных связях
Уникальный рецепт лавандового лосьона для тела: эффективный уход с природными ингредиентами

Увлажняющий лосьон для тела с лавандой: натуральный рецепт для ухода за кожей

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Представляем вашему вниманию уникальный рецепт лосьона для тела «Лаванда» от homemadeforelle.com, который прекрасно увлажняет и смягчает кожу. С его натуральным составом вы можете быть уверены в безопасности и эффективности ухода.

Увлажняющий лосьон для тела с лавандой: натуральный рецепт для ухода за кожей
Фото: creativecommons.org by Echter Lavendel is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Рецепт и полезные свойства ингредиентов

  • ½ стакана масла ши: обладает увлажняющими свойствами и помогает восстановить сухую и потрескавшуюся кожу.
  • ½ стакана кокосового масла: богато антиоксидантами, которые защищают кожу от вредного воздействия окружающей среды и предотвращают потерю естественной влаги.
  • ½ стакана оливкового масла: бережно ухаживает за кожей, смягчая ее и придавая здоровый блеск.
  • 30 капель эфирного масла лаванды: обладает успокаивающими и антисептическими свойствами, а также придает лосьону нежный аромат.

В литровой банке смешайте масло ши и кокосовое масло, после чего поместите ее в кастрюлю с водой. Доведите до кипения и нагрейте, пока масла не расплавятся.

После этого добавьте оливковое масло и эфирное масло лаванды, тщательно перемешайте и дайте настояться до полного остывания. Вылейте смесь в миску и взбейте электрическим миксером до получения легкой консистенции лосьона. Этот процесс может занять до 10 минут.

После взбивания перелейте лосьон в удобную банку и храните при комнатной температуре.

Такой натуральный лосьон сохраняет свои свойства до 6 месяцев, обеспечивая вашей коже нежный уход и приятный аромат лаванды.

Масло Лаванды - готовим сами!
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" ждет ребенка: "Мечтала об этом столько времени"
Диверсанты пошли в атаку на границе России, освобождено село Красное
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводит новичкам
В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев ВСУ попытались перед выборами в РФ выйти на Курск или Белгород Любовь Степушова
Власти Болгарии требует от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Во время засолки капусты выделилось мало сока — что делать?
Во время засолки капусты выделилось мало сока — что делать?
Последние материалы
Весеннее обострение: симптомы и методы лечения от врача-психиатра
Что нужно сделать с рассадой петунии после пикировки
Увлажняющий лосьон для тела с лавандой: натуральный рецепт для ухода за кожей
Собака по кличке Месси из "Анатомии падения" стала главной звездой "Оскара – 2024"
Почему обгон нескольких машин на трассе может быть крайне опасным: объяснение ГИБДД
Как правильно приготовить омлет: раскрываем тонкости процесса
Бразильские ученые обнаружили 16 археологических памятников в штате Токантинс
Туристов рассказали о последствиях за ношение игральных карт в Таиланде
Актер Станислав Садальский защитил Аллу Пугачеву от обвинений в иностранных связях
Разница между сторожевой и охранной собакой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников