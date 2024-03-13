Уникальный рецепт лавандового лосьона для тела: эффективный уход с природными ингредиентами

Увлажняющий лосьон для тела с лавандой: натуральный рецепт для ухода за кожей

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Представляем вашему вниманию уникальный рецепт лосьона для тела «Лаванда» от homemadeforelle.com, который прекрасно увлажняет и смягчает кожу. С его натуральным составом вы можете быть уверены в безопасности и эффективности ухода.

Фото: creativecommons.org by Echter Lavendel is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Рецепт и полезные свойства ингредиентов

½ стакана масла ши: обладает увлажняющими свойствами и помогает восстановить сухую и потрескавшуюся кожу.

обладает увлажняющими свойствами и помогает восстановить сухую и потрескавшуюся кожу. ½ стакана кокосового масла: богато антиоксидантами, которые защищают кожу от вредного воздействия окружающей среды и предотвращают потерю естественной влаги.

богато антиоксидантами, которые защищают кожу от вредного воздействия окружающей среды и предотвращают потерю естественной влаги. ½ стакана оливкового масла : бережно ухаживает за кожей, смягчая ее и придавая здоровый блеск.

: бережно ухаживает за кожей, смягчая ее и придавая здоровый блеск. 30 капель эфирного масла лаванды: обладает успокаивающими и антисептическими свойствами, а также придает лосьону нежный аромат.

В литровой банке смешайте масло ши и кокосовое масло, после чего поместите ее в кастрюлю с водой. Доведите до кипения и нагрейте, пока масла не расплавятся.

После этого добавьте оливковое масло и эфирное масло лаванды, тщательно перемешайте и дайте настояться до полного остывания. Вылейте смесь в миску и взбейте электрическим миксером до получения легкой консистенции лосьона. Этот процесс может занять до 10 минут.

После взбивания перелейте лосьон в удобную банку и храните при комнатной температуре.

Такой натуральный лосьон сохраняет свои свойства до 6 месяцев, обеспечивая вашей коже нежный уход и приятный аромат лаванды.

Масло Лаванды - готовим сами!