Безопасные альтернативы: как снять лак с ногтей без использования средств с добавлением ацетона

Отказ от ацетона: безопасные методы удаления лака с ногтей

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При выборе средств для удаления лака с ногтей стоит обратить внимание на их состав и побочные эффекты. Большинство доступных на рынке продуктов содержат ацетон, что может вызывать опасения. Однако портал beautyglimpse.com предлагает несколько безопасных и эффективных альтернатив, для удаления покрытия с ногтей.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Зубная паста

Нанесите небольшое количество зубной пасты на ногти и удалите старый лак. Однако будьте осторожны, некоторые пасты могут содержать вредные компоненты.

Лак для волос

Лак для волос на спиртовой основе также может быть эффективной альтернативой. Нанесите его на ногти, затем удалите с помощью ватного тампона и добавьте немного масла для кутикулы.

Дезинфицирующее средство для рук

Нанесите небольшое количество средства на ногти и помассируйте их, чтобы удалить лак. Спирт, содержащийся, в антисептике поможет растворить покрытие.

Дезодорант

Распылите дезодорант на ногти и удалите с помощью ватного диска. Этот метод может потребовать несколько попыток, но он достаточно эффективен.

Духи

Распылите их на ватный диск и протрите ногти. Этот метод популярен среди женщин и хорошо справляется с задачей.

Лимонный сок и уксус

Окуните ватный тампон в смесь уксуса и лимонного сока, затем положите его на ногти на несколько секунд и удалите покрытие.

Эти методы могут оказаться эффективными и более безопасными для ногтей и кожи рук.

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