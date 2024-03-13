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От осветления кожи до увлажнения волос: лимонная цедра для красоты и ухода за собой

Лимонная кожура: необычные способы использования для красоты кожи, волос и зубов

1:38
Моя семья » Красота и стиль

От кожи до волос и зубов — лимонная кожура может преобразить практически любую часть вашего тела. Вот несколько необычных способов ее использования от beautyglimpse.com.

Лимонная кожура: необычные способы использования для красоты кожи, волос и зубов
Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0

Осветление кожи

Кислоты, которые содержаться в кожуре лимона, способны осветлить и выровнять тон кожи. Создайте скраб для тела, смешав мелко нарезанную цедру лимона с сахаром и оливковым маслом. Это средство отлично подойдет для темных участков, таких как локти и пятки.

Осветление пигментных пятен

Регулярное натирание участков кожи кожурой лимона поможет избавиться от пигментации и сделать тон более равномерным.

Отбеливание ногтей

Кожура лимона благодаря, содержащимся кислотам, помогает избавиться от желтизны на ногтях. Протрите их несколькими кусочками кожуры, чтобы вернуть им белизну.

Отбеливание зубов

Натрите зубы кожурой лимона для естественного отбеливания. Однако не злоупотребляйте этим методом из-за содержания кислоты.

Уход за ногами

Сделайте увлажняющую ванночку для ног, добавив вареную лимонную кожуру к миндальному молоку, оливковому и эфирному маслу. Это поможет сделать кожу ног мягкой и увлажненной.

Ополаскиватель для волос

Сделайте ополаскиватель с цитрусовым уксусом, замочив кожуру лимона в яблочном уксусе на пару недель и смешав с водой перед использованием. Этот ополаскиватель придаст волосам здоровый блеск и мягкость.

С лимонной кожурой ваша кожа и волосы будут выглядеть здоровыми и ухоженными!

Зачем протирать лицо лимоном Эффективное косметическое средство
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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