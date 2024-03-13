Узоры на ногтях с помощью зубочистки: креативные решения для модного маникюра

Пять идей для нейл-арта с использованием зубочистки: легко и креативно

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современный мир наслаждается популярностью нейл-арта, ведь эти удивительные узоры на ногтях придают им особое очарование. Если вы хотите разнообразить свой образ, но не располагаете специализированными инструментами, не переживайте! Попробуйте эти пять простых идей для дизайна ногтей от beautyglimpse.com, используя лишь зубочистку.

Фото: openverse.org by Joe Shlabotnik is licensed under CC BY 2.0.

Дизайн в горошек

Погрузите зубочистку в лак для ногтей и создайте чарующий узор в виде горошка. Острый конец зубочистки поможет вам добиться точности, а для создания крупных точек просто обрежьте острый конец.

Мини-сердечки

Необязательно ждать романтического настроения, чтобы ваши ногти украсили милые сердечки! Разместите три маленькие точки лака в углах воображаемого треугольника и соедините их, создавая форму сердца.

Звездный нейл-арт

С помощью зубочистки нарисуйте цветную точку и превратите ее в звезду, проведя пять линий от центра к краям под разными углами.

Цветочный маникюр

Поставьте 5 точек по кругу, а затем проведите линию от лепестков к центру. Выделите центральную точку другим ярким оттенком.

Леопардовый мотив

Поставьте маленькую точку на ноготь и добавьте обводку и неровные черные линии вдоль края точки. Нарисуйте маленькие отметки на пустых участках ногтя, чтобы создать эффект леопардового принта.

Погрузитесь в мир творчества и преображайте свои ногти с легкостью!