Насладитесь яблочным блаженством: рецепт домашнего сахарного скраба с ароматными специями

Попробуйте этот восхитительный рецепт домашнего сахарного скраба с яблоком и ароматными специями от homemadeforelle.com. Он не только отшелушивает кожу, но и увлажняет ее, а также придает неповторимый аромат, который подарит вам удовольствие во время процедуры.
Начните с смешивания 1/4 стакана коричневого сахара, 2 столовых ложек кокосового масла, 1 столовой ложки меда, 1 столовой ложки яблочного уксуса и 1 чайной ложки корицы. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы, затем переложите их в чистую стеклянную банку.
Когда ваш скраб готов, нанесите небольшое количество на влажную кожу и массируйте круговыми движениями. После этого смойте теплой водой.
Это средство идеально сочетает в себе уютные нотки, содержащие коричневый сахар для отшелушивания, кокосовое масло и мед для увлажнения, а также уксус и специи, придающие аромат яблочного пирога.
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