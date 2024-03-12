Как сделать кудри без использования горячих инструментов для укладки: необычные приемы, которые стоит попробовать

Регулярное использование щипцов и фена для укладки волос могло серьезно навредить вашим прекрасным прядям, делая их слабыми и безжизненными. Но существует выход! Давайте рассмотрим несколько лайфхаков от beautyglimpse.com, как сделать кудри без использования горячих инструментов, не нанося вреда здоровью ваших волос.
Хотите создать большие, естественные кудри за ночь? Вам потребуется всего лишь эластичная повязка на голову. Намочите волосы, наденьте её на лоб и начните заворачивать влажные пряди вокруг повязки. Утром распустите волосы, и вы восхититесь результатом!
Для создания кудрей без тепловой обработки отлично подойдет хороший мусс для волос. Нанесите его только на кончики, аккуратно распределите и сделайте пучок. Через несколько часов распустите волосы, и вы получите мягкие, естественные локоны.
Разделите влажные волосы на пряди, заверните их вокруг пальца и закрепите заколкой. Через несколько часов распустите волосы, и ваша прическа будет готова.
И даже без заколок можно создать красивые кудри. Разделите волосы на секции, сделайте из каждой тугой жгут и закрепите резинкой. Через несколько часов снимите резинки, и у вас будут потрясающие волны.
Даже ваша старая футболка может пригодиться! Разрежьте ее на полоски, заверните влажную прядь волос вокруг нее и завяжите. Когда волосы высохнут, распустите их и наслаждайтесь потрясающими кудрями.
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