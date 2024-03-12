Как сделать кудри без использования горячих инструментов для укладки: необычные приемы, которые стоит попробовать

Пять лайфхаков для создания кудрей без тепловой обработки: красивые локоны без вреда

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Регулярное использование щипцов и фена для укладки волос могло серьезно навредить вашим прекрасным прядям, делая их слабыми и безжизненными. Но существует выход! Давайте рассмотрим несколько лайфхаков от beautyglimpse.com, как сделать кудри без использования горячих инструментов, не нанося вреда здоровью ваших волос.

Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Метод повязки

Хотите создать большие, естественные кудри за ночь? Вам потребуется всего лишь эластичная повязка на голову. Намочите волосы, наденьте её на лоб и начните заворачивать влажные пряди вокруг повязки. Утром распустите волосы, и вы восхититесь результатом!

Метод с использованием мусса

Для создания кудрей без тепловой обработки отлично подойдет хороший мусс для волос. Нанесите его только на кончики, аккуратно распределите и сделайте пучок. Через несколько часов распустите волосы, и вы получите мягкие, естественные локоны.

Метод с заколками

Разделите влажные волосы на пряди, заверните их вокруг пальца и закрепите заколкой. Через несколько часов распустите волосы, и ваша прическа будет готова.

Метод с жгутами

И даже без заколок можно создать красивые кудри. Разделите волосы на секции, сделайте из каждой тугой жгут и закрепите резинкой. Через несколько часов снимите резинки, и у вас будут потрясающие волны.

Метод с использованием футболки

Даже ваша старая футболка может пригодиться! Разрежьте ее на полоски, заверните влажную прядь волос вокруг нее и завяжите. Когда волосы высохнут, распустите их и наслаждайтесь потрясающими кудрями.

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