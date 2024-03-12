Как активировать потенциал физических и умственных ресурсов, когда кажется, что энергии не хватает?

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Как мобилизовать ресурсы тела и разума, если кажется, что сил нет

1:59
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Клаудия Агирре, калифорнийская нейробиолог, специализирующаяся на связи между телом и разумом, делится базовыми принципами, способствующими улучшению физического и психического благополучия. 

Как мобилизовать ресурсы тела и разума, если кажется, что сил нет
Фото: openverse.org by tommerton2010 is licensed under CC BY 2.0.

Правильный сон

Исследования мелатонина снова привлекли внимание ученых, и уже есть результаты: этот гормон сна оказывает мощное терапевтическое действие на пациентов с Covid-19. Мелатонин не только способствует засыпанию, но и борется со свободными радикалами, помогая восстановиться от психологического стресса. Поэтому важно спать минимум 7 часов, чтобы мелатонин успел восстановить организм и подготовить его к следующему дню. Соблюдение регулярного режима сна имеет большое значение, даже если вы не можете выделить 7 часов. Важно ложиться и вставать в одно и то же время.

Медитация

Ментальное здоровье важно для настроения и эмоционального состояния. Медитация помогает войти в состояние осознанности, фокусируясь на себе и отвлекаясь от окружающего мира. Медитация повышает сопротивляемость мозга к стрессам и восстанавливает связь между телом и разумом. Дыхательные практики также помогают справиться со стрессом, улучшая биохимию организма.

Дыхание

Диафрагмальное дыхание способствует восстановлению баланса в организме и улучшает биохимию тела. Правильное дыхание особенно важно при хроническом стрессе, помогая предотвратить физические проявления стресса.

Спорт

Даже короткая ежедневная прогулка, насыщающая кровь кислородом, помогает организму бороться со стрессом и повышает иммунитет. Спорт активизирует секрецию белка BDNF, способствующего улучшению работы организма.

Отдых на природе

Прогулки по парку помогают восстановить внутренний баланс, благодаря фитонцидам, которые убивают патогены и снижают уровень кортизола в крови. Природа оказывает благотворное влияние на взрослых и детей, помогая им восстановиться.


РЕСУРСЫ! Внутренние и внешние ресурсы человека. Нет сил. Что делать когда ничего не хочется? Апатия.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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