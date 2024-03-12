Герпес на губах: эффективные методы лечения для простуды

Простуда на губах: как лечить герпес

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проявление простуды на губах обусловлено инфицированием вирусом простого герпеса 1 типа, который человек может подхватить еще в детстве через поцелуи, общие столовые приборы или воздушно-капельным путем при чихании и кашле. Распространенность этого заболевания связана с устойчивостью вируса и снижением иммунитета, вызванного стрессом, нездоровыми привычками, плохим питанием и дефицитом витаминов.

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Вирус проникает в организм и остается в нем на протяжении всей жизни, периодически проявляясь в виде пузырьков на коже и слизистых. Рецидивы могут быть вызваны различными факторами, такими как переохлаждение, простуда, стресс, недостаток питательных веществ или загар.

Лечение включает в себя прием противовирусных препаратов, соблюдение высококалорийной диеты, прием витаминов и при необходимости — анальгезирующих и противовоспалительных средств. Профилактика заключается в укреплении иммунитета и соблюдении гигиенических правил, таких как избегание контакта с пораженными участками, использование отдельных полотенец и посуды, нанесение противовирусного крема без касания пораженной поверхности пальцами, а также ограничение поцелуев и орально-генитальных контактов.

В настоящее время не существует способа полного избавления от герпеса, но правильное лечение и профилактика помогают предотвратить частые высыпания и снижают вероятность передачи инфекции.





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