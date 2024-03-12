Почему мы испытываем затруднения с отдыхом, какие негативные последствия это может иметь и как с этим справиться

Приостановите на мгновение и задумайтесь: когда вы в последний раз действительно отдыхали, не беспокоясь о работе? Не проверяли ли вы почту, не пролистывали ли рабочие чаты в мессенджерах с утра, а просто позволяли себе погрузиться в бездействие?
Мы постоянно на связи, редко когда удается нам оторваться от рабочих дел. Для многих работа становится центром всего, она преследует нас даже во сне. И хотя мы знаем, что нашему мозгу нужно время на восстановление и переключение активностей для более эффективной работы, мы всё равно часто сталкиваемся с нехваткой времени для отдыха. Давайте разберемся в этом с Юлией Карасевой, основательницей и генеральным директором HR-компании Inbalansy.
Отдых — это не просто пустой перерыв
Что вы ассоциируете с понятием отпуска? Парадоксально, но первое, что приходит в голову при планировании отдыха — это стресс. Прежде чем уйти в отпуск, нам приходится выполнить удвоенный объем работы в сжатые сроки, делегировать проекты, подготовить всё для беспрепятственного функционирования в наше отсутствие. Статистика подтверждает, что, несмотря на то что отпуск оплачивается, многие сотрудники не используют его в полной мере, так как это сопровождается стрессом. Как отмечает Скотт Эдингер, основатель компании Edinger Consulting Group, часто во время отпуска мы не отдыхаем, а просто "приходим в себя". Будьте внимательны к своему состоянию, не надейтесь, что отпуск компенсирует напряженный период перед ним. Лучше всего, если неделя перед отпуском пройдет для вас без излишнего напряжения.
Если вам невозможно полностью отключиться и не контролировать рабочие дела 24/7, вам стоит разработать определенную тактику для времени отдыха. Определите конкретное время, которое будете уделять работе во время отпуска (например, один час в день), чтобы остальное время оставаться в настоящем моменте. Практики осознанности и строгое планирование могут помочь вам в этом.
Отдых — это не только оплачиваемый отпуск. Профессор психологии Техасского университета, доктор наук и автор множества книг Арт Маркман рекомендует составить список занятий, которыми вы будете заниматься после работы в обычные дни. Если у вас есть несколько часов вечером, чем вы их проведете? Вы прочтете книгу, займетесь спортом, примете ванну или пойдете на прогулку? Если во время этих занятий вас начинают охватывать мысли о работе, возьмите блокнот с ручкой, установите таймер на 10 минут и запишите все, что вас беспокоит. Это поможет очистить ваш разум и снизить тревогу.
Диета — не только питание, но и экранная
По данным исследовательской компании Counterpoint, половина пользователей проводит за смартфонами более пяти часов в день, а 26% — более семи часов. Постоянное пребывание перед экранами гаджетов ведет к снижению когнитивных способностей, недостаточной самоуверенности и плохому качеству взаимоотношений с окружающими. Уитни Джонс, лицензированный клинический социальный работник, советует внедрить экранную диету. Вы можете попробовать провести хотя бы час в день без телефона, без проверки электронной почты и уведомлений, или отключать телефон на один день в неделю в выходной, чтобы увидеть, как это повлияет на ваше эмоциональное состояние.
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