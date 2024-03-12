Почему мы испытываем затруднения с отдыхом, какие негативные последствия это может иметь и как с этим справиться

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Почему мы не умеем отдыхать, чем это чревато и что делать

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Приостановите на мгновение и задумайтесь: когда вы в последний раз действительно отдыхали, не беспокоясь о работе? Не проверяли ли вы почту, не пролистывали ли рабочие чаты в мессенджерах с утра, а просто позволяли себе погрузиться в бездействие?

Почему мы не умеем отдыхать, чем это чревато и что делать
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert gilleslambert is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мы постоянно на связи, редко когда удается нам оторваться от рабочих дел. Для многих работа становится центром всего, она преследует нас даже во сне. И хотя мы знаем, что нашему мозгу нужно время на восстановление и переключение активностей для более эффективной работы, мы всё равно часто сталкиваемся с нехваткой времени для отдыха. Давайте разберемся в этом с Юлией Карасевой, основательницей и генеральным директором HR-компании Inbalansy.

Отдых — это не просто пустой перерыв

Что вы ассоциируете с понятием отпуска? Парадоксально, но первое, что приходит в голову при планировании отдыха — это стресс. Прежде чем уйти в отпуск, нам приходится выполнить удвоенный объем работы в сжатые сроки, делегировать проекты, подготовить всё для беспрепятственного функционирования в наше отсутствие. Статистика подтверждает, что, несмотря на то что отпуск оплачивается, многие сотрудники не используют его в полной мере, так как это сопровождается стрессом. Как отмечает Скотт Эдингер, основатель компании Edinger Consulting Group, часто во время отпуска мы не отдыхаем, а просто "приходим в себя". Будьте внимательны к своему состоянию, не надейтесь, что отпуск компенсирует напряженный период перед ним. Лучше всего, если неделя перед отпуском пройдет для вас без излишнего напряжения.

Если вам невозможно полностью отключиться и не контролировать рабочие дела 24/7, вам стоит разработать определенную тактику для времени отдыха. Определите конкретное время, которое будете уделять работе во время отпуска (например, один час в день), чтобы остальное время оставаться в настоящем моменте. Практики осознанности и строгое планирование могут помочь вам в этом.

Отдых — это не только оплачиваемый отпуск. Профессор психологии Техасского университета, доктор наук и автор множества книг Арт Маркман рекомендует составить список занятий, которыми вы будете заниматься после работы в обычные дни. Если у вас есть несколько часов вечером, чем вы их проведете? Вы прочтете книгу, займетесь спортом, примете ванну или пойдете на прогулку? Если во время этих занятий вас начинают охватывать мысли о работе, возьмите блокнот с ручкой, установите таймер на 10 минут и запишите все, что вас беспокоит. Это поможет очистить ваш разум и снизить тревогу.

Диета — не только питание, но и экранная

По данным исследовательской компании Counterpoint, половина пользователей проводит за смартфонами более пяти часов в день, а 26% — более семи часов. Постоянное пребывание перед экранами гаджетов ведет к снижению когнитивных способностей, недостаточной самоуверенности и плохому качеству взаимоотношений с окружающими. Уитни Джонс, лицензированный клинический социальный работник, советует внедрить экранную диету. Вы можете попробовать провести хотя бы час в день без телефона, без проверки электронной почты и уведомлений, или отключать телефон на один день в неделю в выходной, чтобы увидеть, как это повлияет на ваше эмоциональное состояние.

Ты не умеешь отдыхать
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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