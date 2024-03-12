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Какие инструменты для укладки волос предпочитают стилисты?

Какие расчески для укладки выбирают стилисты по волосам

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Для достижения идеальной укладки волос необходимы не только умение и качественные косметические продукты, но также правильные расчески и брашинги. Однако выбор подходящей модели из огромного многообразия представленных на рынке может быть сложной задачей без соответствующих советов и рекомендаций. Редакция. ru решила облегчить это решение, обратившись к профессиональным стилистам по волосам, чтобы узнать, какие именно расчески они предпочитают и почему. Имея это знание, вы можете сделать правильный выбор, сохраняя рекомендации в своих закладках.

Какие расчески для укладки выбирают стилисты по волосам
Фото: openverse.org by en:User:Musical Linguist is licensed under CC BY-SA 3.0.
  1. Расческа White Detangling Brush из коллекции SPA Brush, Balmainhair. Цена: 6000 рублей.
  2. Брашинг D.43 IQ, Beautydrugs. Цена: около 2000 рублей.
  3. Расчески и брашинги Harizma, в том числе Silken Touch. Цена: 560 рублей.
  4. Расчески и брашинги Y. S. Park, такие как YS-105 EL3. Цена: около 9500 рублей.
  5. Брашинг Hair Rituel Brush, Sisley, включая Brush №1. Цена: 4740 рублей.
  6. Брашинг Professional Ceramic Round Brush, Balmainhair. Цена: 6600 рублей.
  7. Брашинг Volume, S-HEART-S. Цена: около 4500 рублей.


Топ расчесок для волос
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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