Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Издание Bild признало захват танка Leopard 2A6 армией РФ под Авдеевкой
Огородница Ольга Пряникова раскрыла, как пикировать рассаду петунии
Украинский политик Лапин возмутился уничтожением РСЗО HIMARS армией РФ
Изучение кишечного микробиома детей, рожденных в пандемию
Автоэксперт назвал основные опасности для ранней весны
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не будет отправлять войска на Украину
"Коммерсантъ": китайские автомобили поддержали страховщиков в Санкт-Петербурге
В прокуратуре Амстердама усомнились, что Промес может скоро вернуться в Россию
Durachyo сообщил, ради чего перестал бы играть в Доту
Когда стоит рассмотреть возможность осмотра родинок и когда нужно быть осторожным

Когда необходимо проводить проверку родинок и когда следует быть бдительным

2:23
Моя семья » Красота и стиль

Сезонную диагностику родинок врачи рекомендуют проводить после периода отпуска и насыщения кожи солнечными ваннами. Доктор дерматолог, онколог и косметолог Ирина Михайловна Кулеш из клиники Lito Medical поделилась информацией о сути родинок, необходимости их регулярного осмотра, группе риска и методах защиты кожи.

Когда необходимо проводить проверку родинок и когда следует быть бдительным
Фото: openverse.org by Harpersbizarre is licensed under CC BY 2.0.

Родинки представляют собой скопления меланоцитов, пигментных образований различной формы и размера, могут быть как врожденными, так и обусловленными воздействием ультрафиолетового излучения или других факторов. Различные причины и условия могут способствовать их появлению, и каждую родинку, изменяющую свой цвет или размер, следует проверить у специалиста.

Карта родинок представляет собой метод цифровой дерматоскопии, который сканирует и сохраняет данные о всех родинках большого разрешения на диск, что позволяет проводить периодические сравнительные анализы и, при необходимости, разрабатывать план лечения.

Регулярный осмотр родинок важен, поскольку под воздействием различных факторов обычная родинка может стать злокачественной. Лица с голубыми глазами, рыжими волосами и светлой кожей, которые склонны к солнечным ожогам, находятся в группе риска.

Удаление родинок производится различными методами, такими как хирургическое иссечение, лазерное удаление или криодеструкция, с выбором метода, основанного на рекомендации врача-онколога и проведенном осмотре.

Важно принимать меры защиты кожи от солнечных лучей, включая использование средств с SPF, избегание прямого воздействия солнца и загар в определенные часы. Люди, подвергшиеся ожогам на солнце, автоматически попадают в группу риска по раку кожи.

Различия между родинками, родимыми пятнами и пигментными пятнами могут быть установлены только после осмотра и дерматоскопии специалистом.

Не все родинки являются опасными, однако признаки, такие как многоцветность, быстрый рост, асимметрия и дискомфорт, могут указывать на потенциальную опасность. В случае появления подобных признаков рекомендуется немедленно обратиться к врачу.

Родинки могут возвращаться после лечения, их повторное появление следует внимательно контролировать, обращая внимание на симптомы, такие как зуд, боль или кровотечение.

РОДИНКИ ОПАСНЫ? | 5 Простых способов определения | Какие родинки опасны?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю

Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.

Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами Александр Трубин Перед вторжением Наполеон заставлял генералов читать книги о России Сергей Лебедев В Госдуме РФ предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ Дмитрий Плотников
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
Украинский политик Лапин возмутился уничтожением РСЗО HIMARS армией РФ
Изучение кишечного микробиома детей, рожденных в пандемию
Когда необходимо проводить проверку родинок и когда следует быть бдительным
Автоэксперт назвал основные опасности для ранней весны
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не будет отправлять войска на Украину
"Коммерсантъ": китайские автомобили поддержали страховщиков в Санкт-Петербурге
В прокуратуре Амстердама усомнились, что Промес может скоро вернуться в Россию
Durachyo сообщил, ради чего перестал бы играть в Доту
Как оформить налоговый вычет гражданам РФ
В прокат выходит комедия "Герой наших снов" с Николасом Кейджем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников