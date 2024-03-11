Когда стоит рассмотреть возможность осмотра родинок и когда нужно быть осторожным

Когда необходимо проводить проверку родинок и когда следует быть бдительным

2:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сезонную диагностику родинок врачи рекомендуют проводить после периода отпуска и насыщения кожи солнечными ваннами. Доктор дерматолог, онколог и косметолог Ирина Михайловна Кулеш из клиники Lito Medical поделилась информацией о сути родинок, необходимости их регулярного осмотра, группе риска и методах защиты кожи.

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Родинки представляют собой скопления меланоцитов, пигментных образований различной формы и размера, могут быть как врожденными, так и обусловленными воздействием ультрафиолетового излучения или других факторов. Различные причины и условия могут способствовать их появлению, и каждую родинку, изменяющую свой цвет или размер, следует проверить у специалиста.

Карта родинок представляет собой метод цифровой дерматоскопии, который сканирует и сохраняет данные о всех родинках большого разрешения на диск, что позволяет проводить периодические сравнительные анализы и, при необходимости, разрабатывать план лечения.

Регулярный осмотр родинок важен, поскольку под воздействием различных факторов обычная родинка может стать злокачественной. Лица с голубыми глазами, рыжими волосами и светлой кожей, которые склонны к солнечным ожогам, находятся в группе риска.

Удаление родинок производится различными методами, такими как хирургическое иссечение, лазерное удаление или криодеструкция, с выбором метода, основанного на рекомендации врача-онколога и проведенном осмотре.

Важно принимать меры защиты кожи от солнечных лучей, включая использование средств с SPF, избегание прямого воздействия солнца и загар в определенные часы. Люди, подвергшиеся ожогам на солнце, автоматически попадают в группу риска по раку кожи.

Различия между родинками, родимыми пятнами и пигментными пятнами могут быть установлены только после осмотра и дерматоскопии специалистом.

Не все родинки являются опасными, однако признаки, такие как многоцветность, быстрый рост, асимметрия и дискомфорт, могут указывать на потенциальную опасность. В случае появления подобных признаков рекомендуется немедленно обратиться к врачу.

Родинки могут возвращаться после лечения, их повторное появление следует внимательно контролировать, обращая внимание на симптомы, такие как зуд, боль или кровотечение.

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