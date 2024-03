Средства для волос с защитой от ультрафиолетовых лучей

При выборе спрея для волос стоит обращать внимание на многофункциональные продукты, которые не только защищают волосы от термического воздействия, но и предохраняют от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, а также сохраняют цвет окрашенных волос. Это актуально как в городе, так и на отдыхе. Один из таких средств — защитный спрей Bed Head Beach Bound Protection Spray For Coloured Hair, TIGI, рекомендуемый трихологом Тамарой Беречикидзе для окрашенных волос и людей, отправляющихся на отдых. Он содержит SPF фильтр для защиты от ультрафиолета и от воздействия термоинструментов, имеет увлажняющие и питательные компоненты в составе.

Фото: "The white sun of the desert" by still.epsilon is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license