Средства для волос с защитой от ультрафиолетовых лучей

Спреи для волос с UV-фильтрами

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При выборе спрея для волос стоит обращать внимание на многофункциональные продукты, которые не только защищают волосы от термического воздействия, но и предохраняют от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, а также сохраняют цвет окрашенных волос. Это актуально как в городе, так и на отдыхе. Один из таких средств — защитный спрей Bed Head Beach Bound Protection Spray For Coloured Hair, TIGI, рекомендуемый трихологом Тамарой Беречикидзе для окрашенных волос и людей, отправляющихся на отдых. Он содержит SPF фильтр для защиты от ультрафиолета и от воздействия термоинструментов, имеет увлажняющие и питательные компоненты в составе.

Фото: "The white sun of the desert" by still.epsilon is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license

Стайлинг-спрей Mister Fantastic, Evo подходит для всех типов волос и даже для тонких. Он обеспечивает термо- и УФ-защиту, плотность волос по всей длине, а также фиксацию прядей, не давая им пушиться.

Спрей-кондиционер Vitalite Express Soleil, La Biosthetique, описанный бьюти-корреспондентом Вероникой Шур, имеет легкую текстуру и водостойкий солнцезащитный фильтр. Он восстанавливает и защищает волосы от солнца, делает их блестящими и упругими.

Солнцезащитный спрей для волос Sun Care Protective Hair Veil, Aveda, образует защитную пленку, нейтрализующую действие ультрафиолета, не утяжеляя волосы и добавляя им блеска. Спрей с морской солью Bed Head Queen Beach, TIGI, помогает создать пляжную текстуру и уменьшает жирность волос. Масло-спрей для пляжных волн Soleil, Kérastase, защищает волосы от солнечных лучей и усиливает их блеск.

Спрей для защиты волос Linfa Solare Dry Spray, Kemon, предназначен для ежедневного использования перед укладкой. Он подходит для вьющихся прядей, делая их мягкими и увлажненными.

Солнцезащитное молочко Su Travel, Davines, содержит УФ-фильтры и предохраняет волосы от воздействия солнечных лучей. Несмываемый кондиционер Sun Catcher Vitamin C Leave-In Conditioner, R+Co, с витамином C увлажняет и придает структуру волосам, не утяжеляя их.





Солевой и текстурирующий спреи для волос