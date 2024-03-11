Как избавиться от лишних двух-трех килограммов, которые кажутся упорными и не желают уходить?

Почему два-три лишних килограмма никак не уходят и что с этим делать

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы сталкивались с поиском способов похудения или беспокоились о своем весе, то вы, вероятно, знаете, как трудно избавиться от пары-тройки ненужных килограммов. Иногда сегодня на весах идеальное число, а завтра опять плюс два кило. Почему так происходит и как выйти из этого замкнутого круга, мы обсудили с экспертом по телу из Института красоты Le Colon — Валерией Насоновой.

Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Оптимальная потеря веса в месяц — какая она?

Не существует универсальных таблиц с оптимальной потерей веса за неделю или месяц, все зависит от индивидуальных особенностей. У людей с изначально большим весом (100 кг и более) за неделю при сбалансированном питании и занятиях спортом может уйти значительное количество килограммов. Но если изначальный вес небольшой (например, 50-60 кг), то сбросить больше 10 кг будет трудно.

В любом случае, потеря веса должна быть постепенной, резкие изменения — большая нагрузка для организма. Экспресс-диеты или процедуры, позволяющие сбросить за раз несколько килограммов, могут привести к гормональным нарушениям и последующему возвращению потерянного веса, а также к появлению растяжек на коже.

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Питание: сосредоточьтесь на сбалансированном рационе, включающем оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов для вашего возраста. Исключите монодиеты и вредные продукты, такие как сахар, молочные продукты, глютен и алкоголь. Уменьшите употребление кофе, сахарозаменителей и фруктов после полудня.

Физическая активность: увеличьте физическую активность, например, пытайтесь проходить минимум 10 тысяч шагов в день. Регулярные тренировки и умеренные нагрузки помогут сжигать калории и укреплять мышцы.

Уход за телом: обратите внимание на уход за телом, включая салонные процедуры или домашний уход, такой как самомассаж с использованием натуральных щеток или массажных перчаток. Регулярность в применении этих рекомендаций важна для достижения желаемого результата.

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