Если вы сталкивались с поиском способов похудения или беспокоились о своем весе, то вы, вероятно, знаете, как трудно избавиться от пары-тройки ненужных килограммов. Иногда сегодня на весах идеальное число, а завтра опять плюс два кило. Почему так происходит и как выйти из этого замкнутого круга, мы обсудили с экспертом по телу из Института красоты Le Colon — Валерией Насоновой.
Оптимальная потеря веса в месяц — какая она?
Не существует универсальных таблиц с оптимальной потерей веса за неделю или месяц, все зависит от индивидуальных особенностей. У людей с изначально большим весом (100 кг и более) за неделю при сбалансированном питании и занятиях спортом может уйти значительное количество килограммов. Но если изначальный вес небольшой (например, 50-60 кг), то сбросить больше 10 кг будет трудно.
В любом случае, потеря веса должна быть постепенной, резкие изменения — большая нагрузка для организма. Экспресс-диеты или процедуры, позволяющие сбросить за раз несколько килограммов, могут привести к гормональным нарушениям и последующему возвращению потерянного веса, а также к появлению растяжек на коже.
Как сбросить 2-3 кг без вреда для здоровья
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.