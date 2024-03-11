Эксперт рассказывает о применении плазмолифтинга для десен: кому он может быть полезен, каковы его цели, сколько стоит и как долго ожидать результатов

Эксперт рассказывает о применении плазмолифтинга для десен: кому, зачем и когда

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Плазмолифтинг, известный как "эликсир молодости", был разработан российскими исследователями в 2003 году и изначально использовался для регенерации кожи.

Фото: Own work by josconklin

Однако позже стало известно, что он также эффективен при лечении акне, алопеций, пигментных пятен и мимических морщин. Теперь этот метод все чаще применяется не только для лица, но и в стоматологии — для десен. Процедура показана людям после хирургических вмешательств, с хроническими воспалениями в ремиссии, после имплантации и удаления зубов, а также при пародонтите. Преимущества включают быстрое заживление, укрепление иммунитета, устранение неприятного запаха и дискомфорта.

Однако перед процедурой необходимо обратить внимание на стерильность и проведение анализов. Стоимость в Москве составляет от 6000 до 18 000 рублей, а результат обычно виден после 3-4 сеансов.

Плазмолифтинг – самая эффективная процедура в лечении и омоложении дёсен