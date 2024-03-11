Плазмолифтинг, известный как "эликсир молодости", был разработан российскими исследователями в 2003 году и изначально использовался для регенерации кожи.
Однако позже стало известно, что он также эффективен при лечении акне, алопеций, пигментных пятен и мимических морщин. Теперь этот метод все чаще применяется не только для лица, но и в стоматологии — для десен. Процедура показана людям после хирургических вмешательств, с хроническими воспалениями в ремиссии, после имплантации и удаления зубов, а также при пародонтите. Преимущества включают быстрое заживление, укрепление иммунитета, устранение неприятного запаха и дискомфорта.
Однако перед процедурой необходимо обратить внимание на стерильность и проведение анализов. Стоимость в Москве составляет от 6000 до 18 000 рублей, а результат обычно виден после 3-4 сеансов.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.