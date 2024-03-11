Эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова подчеркивает важность профессионализма в деловом общении, вне зависимости от половой принадлежности.
Она рекомендует избегать целования рук в деловой среде, особенно при встрече с женщинами. Свежакова указывает на необходимость равноправного обмена рукопожатиями на конференциях и встречах, чтобы проявить уважение к профессионализму каждого. Она также отмечает, что первым рукопожатие должен инициировать тот, кто старше по статусу, чтобы уважать личное пространство собеседника.
В своем совете о выборе носочных изделий под костюмы, Свежакова подчеркивает важность выбора более высоких носков, чтобы избежать неприятных ситуаций при сидении, как сообщает Москва 24.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.