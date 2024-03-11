Специалист в области коммуникаций выделила основные ошибки в корпоративном этикете

Эксперт по коммуникациям Свежакова назвала самые частые ошибки в деловом этикете

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Эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова подчеркивает важность профессионализма в деловом общении, вне зависимости от половой принадлежности.

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Она рекомендует избегать целования рук в деловой среде, особенно при встрече с женщинами. Свежакова указывает на необходимость равноправного обмена рукопожатиями на конференциях и встречах, чтобы проявить уважение к профессионализму каждого. Она также отмечает, что первым рукопожатие должен инициировать тот, кто старше по статусу, чтобы уважать личное пространство собеседника.

В своем совете о выборе носочных изделий под костюмы, Свежакова подчеркивает важность выбора более высоких носков, чтобы избежать неприятных ситуаций при сидении, как сообщает Москва 24.

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