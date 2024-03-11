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Как предотвратить потерю волос с использованием инъекций и добавок витаминов

Как остановить выпадение с помощью инъекций и витаминов

1:12
Моя семья » Красота и стиль

Большинство людей, выходящих из состояния COVID-19, полностью восстанавливаются в течение нескольких недель. Однако некоторые, даже если болезнь была легкой, могут столкнуться с неприятными последствиями вроде сильного выпадения волос. Это явление, называемое постковидным выпадением волос, чаще всего проявляется через 2-3 месяца после болезни как у женщин, так и у мужчин.

Как остановить выпадение с помощью инъекций и витаминов
Фото: Ashley Vee by Steven Santiago is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Три основных причины этого явления включают нарушение микроциркуляции, снижение уровня кислорода в тканях после инфекции, а также эмоциональный стресс, который может изменить гормональный фон и кровообращение. Кроме того, лечение болезни и некоторые препараты также могут вызывать выпадение волос.

Для борьбы с этой проблемой можно обратиться к врачу-трихологу, который проведет анализы и назначит соответствующее лечение, возможно включая мезотерапию, озонотерапию и плазмотерапию. Кроме того, использование полезных добавок, таких как Омега-3, кальций и витамин D, может помочь в восстановлении волос. Однако принимать их нужно только после консультации с врачом и с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента.

Как остановить выпадение волос и вновь отрастить волосы?🤔
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