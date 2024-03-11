Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эстония получит немецкие ЗРК IRIS
В Германии археологи обнаружили крупную чумную братскую могилу
Иран требует выполнения обязательств от Европы в ответ на свою готовность восстановить СВПД
Зачем включать квашеную капусту в рацион
Жительница Украины сняла видео с могилами военных ВСУ
Volvo Group и Westport Fuel Systems создадут совместное предприятие для внедрения технологии HPDI
Россия не стремится к войне с НАТО
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия не заинтересована в переговорах с Украиной
Английский репортер заявил, что "русские дороги не пускают западную технику на восток"
Хитрости для создания быстрого макияжа и прически: эффективные советы для загруженных женщин

Семь лайфхаков для идеального образа: выглядите прекрасно, экономя время

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Макияж и прическа - неотъемлемая часть образа, но иногда времени на их создание бывает крайне мало. В такие моменты приходят на помощь лайфхаки, которые позволяют быстро и легко достигнуть желаемого результата, не выходя из ритма работы или повседневных дел. Давайте узнаем несколько эффективных приемов от beautyglimpse.com, которые помогут вам выглядеть на все сто, даже при самом плотном графике.

Семь лайфхаков для идеального образа: выглядите прекрасно, экономя время
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Поглощение блеска

Нет времени на коррекцию макияжа? Вы все равно можете избавиться от лишнего блеска на лице, не покидая рабочее место. Просто возьмите несколько салфеток и используйте их, чтобы быстро убрать излишки масла с кожи. Не нужно идти в туалет или стоять перед зеркалом, чтобы справиться с этой задачей.

Быстрый эффект смоки-айс

Хотите выглядеть модно на работе с крутым дымчатым макияжем глаз? Но времени мало? Забудьте о тенях и кисточках – достаточно провести карандаш для глаз вдоль ресниц и растушевать его пальцем.

Ровные стрелки

Мы понимаем, что создание идеальных стрелок может быть сложной задачей. Однако у нас есть прекрасный совет для вас: попробуйте приложить край ложки или банковской карты к вашему глазу, а затем нарисуйте по ним линию подводкой. Вот и ваши идеально ровные стрелки!

Добавление объёма

Чтобы придать волосам объем и текстуру, используйте сухой шампунь. Это поможет быстро освежить причёску, несмотря на загруженный график.

Укрощение торчащих волос

Чтобы убрать непослушные волосы, нанесите лак на зубную щетку и пройдитесь ей по линии роста шевелюры. Это быстро сделает укладку более аккуратной и опрятной.

Стойкая помада

Чтобы помада держалась дольше, прижмите салфетку к губам и нанесите на нее прозрачную пудру. Теперь ваш макияж будет более стойким.

Маскировка редких волос

Чтобы скрыть "редкие" места, нанесите тени для век под цвет волос на эти участки головы. Это придаст прическе дополнительный объем.

Благодаря этим быстрым лайфхакам вы сможете выглядеть безупречно, экономя время и силы.

ТОП 6 ЛАЙФХАКОВ МАКИЯЖА | бьюти-секреты визажистов
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем

Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.

Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Что чувствует брошенный кот
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе Петр Ермилин В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами Александр Трубин Перед вторжением Наполеон заставлял генералов читать книги о России Сергей Лебедев
Ксения Собчак опубликовала трешовый снимок из 2000-х: "На Паше Воле улётные штаны"
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Последние материалы
Тысячи человек пришли на фестиваль "В снегах Кириллова"
Обвал цен на корм для питомцев
Economist: "экономика-изгой" возвращается к нормальной работе
Как правильно выбрать, посадить и ухаживать за пихтой
Психолог предупредил о бедственном состоянии Аллы Пугачевой: "Стремительно обретает истероидно-психотические формы"
Страховые компании проверят из-за отказов выдавать "короткие" ОСАГО
Рубленые котлеты из курицы: невероятно нежные и сочные
Семь лайфхаков для идеального образа: выглядите прекрасно, экономя время
Глава ЦРУ полагает, что Украина может перейти в наступление к концу года
В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников