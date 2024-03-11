Хитрости для создания быстрого макияжа и прически: эффективные советы для загруженных женщин

Семь лайфхаков для идеального образа: выглядите прекрасно, экономя время

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж и прическа - неотъемлемая часть образа, но иногда времени на их создание бывает крайне мало. В такие моменты приходят на помощь лайфхаки, которые позволяют быстро и легко достигнуть желаемого результата, не выходя из ритма работы или повседневных дел. Давайте узнаем несколько эффективных приемов от beautyglimpse.com, которые помогут вам выглядеть на все сто, даже при самом плотном графике.

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Поглощение блеска

Нет времени на коррекцию макияжа? Вы все равно можете избавиться от лишнего блеска на лице, не покидая рабочее место. Просто возьмите несколько салфеток и используйте их, чтобы быстро убрать излишки масла с кожи. Не нужно идти в туалет или стоять перед зеркалом, чтобы справиться с этой задачей.

Быстрый эффект смоки-айс

Хотите выглядеть модно на работе с крутым дымчатым макияжем глаз? Но времени мало? Забудьте о тенях и кисточках – достаточно провести карандаш для глаз вдоль ресниц и растушевать его пальцем.

Ровные стрелки

Мы понимаем, что создание идеальных стрелок может быть сложной задачей. Однако у нас есть прекрасный совет для вас: попробуйте приложить край ложки или банковской карты к вашему глазу, а затем нарисуйте по ним линию подводкой. Вот и ваши идеально ровные стрелки!

Добавление объёма

Чтобы придать волосам объем и текстуру, используйте сухой шампунь. Это поможет быстро освежить причёску, несмотря на загруженный график.

Укрощение торчащих волос

Чтобы убрать непослушные волосы, нанесите лак на зубную щетку и пройдитесь ей по линии роста шевелюры. Это быстро сделает укладку более аккуратной и опрятной.

Стойкая помада

Чтобы помада держалась дольше, прижмите салфетку к губам и нанесите на нее прозрачную пудру. Теперь ваш макияж будет более стойким.

Маскировка редких волос

Чтобы скрыть "редкие" места, нанесите тени для век под цвет волос на эти участки головы. Это придаст прическе дополнительный объем.

Благодаря этим быстрым лайфхакам вы сможете выглядеть безупречно, экономя время и силы.

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