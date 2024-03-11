Эффект холодильника: что нужно делать женщине каждый день для сохранения молодости и красоты

Что такое сold beauty и как внедрить это в ежедневную рутину

2:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Скандинавия продолжает вносить свой вклад в мировые тренды красоты, раскрывая перед нами новые концепции. После "хюгге", "лагом" и "нордик бьюти" появилась идея "замораживания" красоты. Это концепция, которая не нова, но приобрела некоторые дополнения.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эффект сауны теперь доступен у вас дома, и это нечто, что может подойти каждому. Специалисты утверждают, что использование холодной терапии с такой же регулярностью, как и кремы, может быть не менее полезным. Это помогает не только в детоксикации и укреплении иммунной системы, но и придает коже сияние, так как улучшается кровообращение и приток кислорода и питательных веществ.

Существует множество способов внедрить "эффект холодильника" в вашу рутину. Охлаждающие гели и маски помогают улучшить микроциркуляцию, ускорить обновление клеток и приостановить разрушение коллагена. Не только лицо может получить пользу от таких процедур: стопы могут расслабиться после напряженного дня.

Приложение холода к лицу также имеет свои преимущества. Это активирует парасимпатическую систему, снижая уровень кортизола и повышая уровень серотонина и других успокаивающих нейротрансмиттеров. Это особенно полезно для кожных заболеваний, таких как розацеа и воспаления, где сочетание холодных методов с тепловыми или лазерными процедурами может уменьшить дискомфорт и ускорить регенерацию кожи.

На рынке существует разнообразие средств и процедур, при которых используют холод для достижения желаемого эффекта. От криомассажа лица до ледяных сфер и специализированных гаджетов для массажа, таких как ледяные роллеры. Каждый из них обладает своими уникальными свойствами и может быть подобран в зависимости от ваших потребностей и предпочтений.

Важно помнить, что подход к замораживанию красоты может не подойти всем. Особенно чувствительная кожа может отреагировать негативно, и аллергики должны внимательно изучить состав средств. Однако для многих людей это может быть эффективным и приятным способом улучшить состояние кожи и общее самочувствие.

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