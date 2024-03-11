Волосы будут чистыми, гладкими и красивыми после того, как вы помоете их этим средством

Наши волосы, несмотря на свою красоту, обладают неприятной особенностью — они склонны накапливать силиконы и остатки стайлинга, что может спровоцировать выпадение волос, если не применять шампунь для глубокой очистки. Мы расскажем, как приготовить его дома.
Для этого вам потребуются сода (2 столовые ложки), обычный шампунь (1 столовая ложка) и эфирное масло апельсина (1 чайная ложка). Все ингредиенты следует смешать, добавив немного питьевой воды, и нанести полученную смесь на влажные волосы. Дайте ей действовать в течение 5 минут, затем тщательно смойте теплой водой. После этого используйте кондиционер для волос, а в конце ополосните волосы раствором яблочного уксуса. Шампунь такого типа рекомендуется использовать не чаще одного раза в месяц, иначе вы рискуете получить не блестящие, а спутанные и тусклые волосы.
Принцип работы подобных шампуней заключается в том, что они имеют очень щелочную среду, что помогает приподнять чешуйки волос и устранить загрязнения. Однако, после применения маски или кондиционера, чешуйки возвращаются в обычное положение, продолжая свою защитную функцию. Шампуни для глубокой очистки имеют pH от 9 до 14 и не предназначены для ежедневного применения, так как это может привести к расслоению волос. Сода выполняет функцию щелочи, хорошо вступая в реакцию с солями и удаляя их с поверхности волос. Кроме того, сода обладает легким пилинг-эффектом на коже головы, устраняя омертвевшие клетки и остатки себума.
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