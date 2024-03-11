Волосы будут чистыми, гладкими и красивыми после того, как вы помоете их этим средством

Шампунь для глубокой очистки волос своими руками

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наши волосы, несмотря на свою красоту, обладают неприятной особенностью — они склонны накапливать силиконы и остатки стайлинга, что может спровоцировать выпадение волос, если не применять шампунь для глубокой очистки. Мы расскажем, как приготовить его дома.

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Для этого вам потребуются сода (2 столовые ложки), обычный шампунь (1 столовая ложка) и эфирное масло апельсина (1 чайная ложка). Все ингредиенты следует смешать, добавив немного питьевой воды, и нанести полученную смесь на влажные волосы. Дайте ей действовать в течение 5 минут, затем тщательно смойте теплой водой. После этого используйте кондиционер для волос, а в конце ополосните волосы раствором яблочного уксуса. Шампунь такого типа рекомендуется использовать не чаще одного раза в месяц, иначе вы рискуете получить не блестящие, а спутанные и тусклые волосы.

Принцип работы подобных шампуней заключается в том, что они имеют очень щелочную среду, что помогает приподнять чешуйки волос и устранить загрязнения. Однако, после применения маски или кондиционера, чешуйки возвращаются в обычное положение, продолжая свою защитную функцию. Шампуни для глубокой очистки имеют pH от 9 до 14 и не предназначены для ежедневного применения, так как это может привести к расслоению волос. Сода выполняет функцию щелочи, хорошо вступая в реакцию с солями и удаляя их с поверхности волос. Кроме того, сода обладает легким пилинг-эффектом на коже головы, устраняя омертвевшие клетки и остатки себума.

Шампунь глубокой очистки волос