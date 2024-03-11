Пять неочевидных правил использования бальзама для волос, благодаря которым они будут больше блестеть и реже сечься

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Пять уловок для улучшения эффективности использования бальзама для волос:

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Используйте прохладную воду для смывания бальзама. Горячая вода может увеличить выделение кожного сала, делая волосы тусклыми и быстро загрязняющимися.

Не смывайте бальзам полностью, оставьте его на кончиках волос после смывания для более эффективного увлажнения.

Добавьте немного жидкого коллагена в бальзам для придания волосам шелковистости и блеска.

Попробуйте добавить немного масла для ухода за волосами в ваш кондиционер, чтобы улучшить его эффект.

Используйте фен после нанесения бальзама и пены для волос для более глубокого проникновения средства.



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