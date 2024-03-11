Спросили у специалиста, работают ли содовые ванны на уменьшение веса

Узнали у эксперта, действенны ли содо-солевые ванны для снижения веса

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Смешать две пачки соды и одну пачку соли в ванну — такой метод для похудения и улучшения состояния кожи предлагается многими бьюти-блогерами и известен в народной медицине.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ната Гончар, эксперт BeautyHack. ru, дала свои рекомендации по данной процедуре. Соляные ванны хорошо известны как в народной, так и в доказательной медицине благодаря содержанию в них полезных микроэлементов, таких как хлор, кальций и натрий. Они способствуют снижению отечности, улучшению состояния кожи, ее упругости и эластичности, а также помогают сбросить вес. Добавление соды усиливает эффект, ускоряя метаболизм и восстанавливая водно-солевой баланс. Ванны с солью и содой рекомендуются для ускорения расщепления жира, очищения пор, укрепления ногтей, смягчения кожи на стопах, нормализации работы метаболизма и других целей.

Важно помнить о противопоказаниях и правильном применении процедуры: не рекомендуется ее делать ежедневно, курсами перед сном, с длительностью ванны от 10 до 20 минут и последующим принятием душа.

Как альтернативу ваннам с содой и солью, Ната Гончар рекомендует использовать английскую соль Epsom, насыщенную магнием, для спа-процедур с минимальным количеством противопоказаний. Эта соль помогает восполнить дефицит магния, укрепить суставы, а также можно использовать ее для ухода за волосами и кожей.

Важно следовать инструкции и учитывать противопоказания, такие как панкреатит, почечная недостаточность и другие заболевания.

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