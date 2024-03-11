Крем без смывки для увлажнения и защиты от секущихся кончиков

Трихолог-консультант Анна Порткова поделилась советами о правильном применении несмываемых средств для волос и рассказала, кому подходит крем от австралийского бренда NAK.
Для кого подходит?
Несмываемый крем NAK после первого применения делает волосы мягкими и послушными, увлажняя и устраняя статическое электричество, что способствует сохранению здоровья волос. Содержащийся в нем гидролизованный протеин сои делает пряди более плотными и блестящими, а комплекс натуральных веганских ингредиентов обогащает волосы, создавая невероятные переливы без матового эффекта. Этот крем идеально подходит для тех, кто собирается на отдых, так как он защищает волосы от УФ-излучения и помогает сохранить цвет. Без сульфатов и парабенов, это легкое средство может использоваться ежедневно, не утяжеляя волосы.
Как наносить?
Для достижения максимального эффекта несмываемых средств следует правильно наносить. Начинайте нанесение с кончиков волос, двигаясь к корням по направлению снизу вверх, чтобы равномерно распределить компоненты. Рекомендуется использовать средство на влажных волосах, чтобы оно легче впитывалось и сохраняло насыщенность. При использовании на сухих волосах нужно быть осторожным, чтобы избежать появления жирного эффекта. Обязательно растирайте средство между ладонями, чтобы избежать появления неприятных следов.
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