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Крем без смывки для увлажнения и защиты от секущихся кончиков

Несмываемый крем для увлажнения и против секущихся кончиков

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Трихолог-консультант Анна Порткова поделилась советами о правильном применении несмываемых средств для волос и рассказала, кому подходит крем от австралийского бренда NAK.

Несмываемый крем для увлажнения и против секущихся кончиков
Фото: openverse.org by AGRONAUTI is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для кого подходит?

Несмываемый крем NAK после первого применения делает волосы мягкими и послушными, увлажняя и устраняя статическое электричество, что способствует сохранению здоровья волос. Содержащийся в нем гидролизованный протеин сои делает пряди более плотными и блестящими, а комплекс натуральных веганских ингредиентов обогащает волосы, создавая невероятные переливы без матового эффекта. Этот крем идеально подходит для тех, кто собирается на отдых, так как он защищает волосы от УФ-излучения и помогает сохранить цвет. Без сульфатов и парабенов, это легкое средство может использоваться ежедневно, не утяжеляя волосы.

Как наносить?

Для достижения максимального эффекта несмываемых средств следует правильно наносить. Начинайте нанесение с кончиков волос, двигаясь к корням по направлению снизу вверх, чтобы равномерно распределить компоненты. Рекомендуется использовать средство на влажных волосах, чтобы оно легче впитывалось и сохраняло насыщенность. При использовании на сухих волосах нужно быть осторожным, чтобы избежать появления жирного эффекта. Обязательно растирайте средство между ладонями, чтобы избежать появления неприятных следов.


СЕКУЩИЕСЯ КОНЧИКИ: как избавиться? Эффективные средства для восстановления!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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