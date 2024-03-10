Масла для увлажнения тела, способные восстановить кожу, подчеркнуть загар и при этом служить альтернативой парфюму

Лето и ранняя весна — время, когда масло становится вашим верным спутником. Этот продукт не только увлажняет и питает кожу, но и придает ей сияние, подчеркивая загар. Наносите масло на открытые участки тела перед выходом на свет, чтобы ощутить его благоприятное воздействие. Вот список из семи лучших масел для тела с приятным ароматом:
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Мерцающее масло с ароматом цветов франжипани и кокоса French Riviera, Thalgo: это масло оставляет золотистое сияние на коже, особенно эффектно на декольте, плечах и ногах. Помимо этого, оно обладает сладковатым ароматом с нотами цветов франжипани и кокоса. Цена: 4795 рублей.
Восстанавливающее масло авокадо Avocado Oil, Ligne St. Barth: данное масло извлекается методом первого холодного отжима авокадо, сохраняя все его полезные свойства. Оно восстанавливает и увлажняет кожу, делая ее гладкой и сияющей. Цена: 6460 рублей.
Освежающее цитрусовое масло Citrus Erfrischungs Oil, Weleda: с этим маслом на основе эфирного масла лимона ваша кожа будет ощущать свежесть и увлажнение. Особенностью является использование высококачественных лимонов, выращенных в биодинамическом хозяйстве на Сицилии. Цена: 1880 рублей.
Успокаивающее масло с ароматом лаванды Moor Lavender Calming, Dr. Hauschka: это масло с успокаивающим ароматом лаванды рекомендуется использовать вечером. Содержит масло ши и масло жожоба, которые увлажняют и питают кожу. Цена: 2760 рублей.
Смягчающее миндальное масло Almond Supple Skin, L'Occitane: это масло с миндальным экстрактом борется с растяжками и делает кожу более гладкой и упругой. Цена: 1880 рублей.
Цветочное сухое масло Huile Prodigieuse Florale, Nuxe: состав масла включает масла цубаки, камелии, арганы, миндаля, огуречника, фундука, макадамии, а также витамин Е. Оно подходит для использования на теле, лице и волосах, обеспечивая увлажнение и восстановление. Цена: 2560 рублей.
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