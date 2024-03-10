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Уход за кистями для макияжа: домашние рецепты спреев для идеальной чистоты инструментов

Спрей для очищения кистей для макияжа: 2 рецепта, которые легко можно повторить дома

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Забота о чистоте и гигиене кистей для макияжа не только продлевает их срок службы, но и поддерживает здоровье кожи. Несмотря на то, что на рынке представлено множество профессиональных средств для очистки инструментов, приготовление собственных спреев– это простой, быстрый и бюджетный способ поддерживать кисти в отличном состоянии. Вот несколько рецептов для приготовления таких спреев от beautyglimpse.com.

Спрей для очищения кистей для макияжа: 2 рецепта, которые легко можно повторить дома
Фото: openverse.org by freestocks.org is licensed under CC0 1.0.

Рецепт 1

Этот рецепт – самый простой и быстрый способ поддерживать ваши кисти для макияжа в идеальной чистоте. Он моментально удаляет остатки косметики, оставляя их свежими и готовыми к следующему использованию.

Необходимые ингредиенты:

  • Спирт – 1,5 стакана
  • Дистиллированная вода – 1/2 стакана
  • Ароматическое эфирное масло – 10–15 капель (по желанию)
  • Распылитель
  • Воронка

Инструкции:

Используя воронку, аккуратно налейте спирт в пустой распылитель. Разбавьте его дистиллированной водой. По желанию, добавьте немного эфирного масла, чтобы уменьшить запах алкоголя и придать спрею более приятный аромат. Тщательно встряхните бутылку, чтобы хорошо смешать ингредиенты.

Рецепт 2

Этот рецепт основан на свойствах эфирных масел, таких как чайное дерево и лаванда, которые помогают не только очистить кисти, но и дезинфицировать их.

Необходимые ингредиенты:

  • Дистиллированная вода – 1/2 стакана
  • Эфирное масло чайного дерева – 12–16 капель
  • Эфирное масло лаванды – 8–10 капель
  • Распылитель
  • Воронка

Инструкции:

С помощью воронки налейте дистиллированную воду в бутылку с распылителем. Добавьте эфирное масло чайного дерева и лаванды. Закройте бутылку и хорошо встряхните, чтобы обеспечить равномерное распределение масел. Масло чайного дерева обладает антибактериальными свойствами, а масло лаванды успокаивает кожу и придает приятный аромат.

Если вы чувствительны к маслу чайного дерева, можете использовать мятное вместо него.

Делаем сами: СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ КИСТЕЙ #легкоипросто
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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