Уход за кистями для макияжа: домашние рецепты спреев для идеальной чистоты инструментов

Забота о чистоте и гигиене кистей для макияжа не только продлевает их срок службы, но и поддерживает здоровье кожи. Несмотря на то, что на рынке представлено множество профессиональных средств для очистки инструментов, приготовление собственных спреев– это простой, быстрый и бюджетный способ поддерживать кисти в отличном состоянии. Вот несколько рецептов для приготовления таких спреев от beautyglimpse.com.
Этот рецепт – самый простой и быстрый способ поддерживать ваши кисти для макияжа в идеальной чистоте. Он моментально удаляет остатки косметики, оставляя их свежими и готовыми к следующему использованию.
Необходимые ингредиенты:
Инструкции:
Используя воронку, аккуратно налейте спирт в пустой распылитель. Разбавьте его дистиллированной водой. По желанию, добавьте немного эфирного масла, чтобы уменьшить запах алкоголя и придать спрею более приятный аромат. Тщательно встряхните бутылку, чтобы хорошо смешать ингредиенты.
Этот рецепт основан на свойствах эфирных масел, таких как чайное дерево и лаванда, которые помогают не только очистить кисти, но и дезинфицировать их.
Необходимые ингредиенты:
Инструкции:
С помощью воронки налейте дистиллированную воду в бутылку с распылителем. Добавьте эфирное масло чайного дерева и лаванды. Закройте бутылку и хорошо встряхните, чтобы обеспечить равномерное распределение масел. Масло чайного дерева обладает антибактериальными свойствами, а масло лаванды успокаивает кожу и придает приятный аромат.
Если вы чувствительны к маслу чайного дерева, можете использовать мятное вместо него.
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