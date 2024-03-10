Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Reuters: завод Tesla возобновит работу в ближайшем будущем после прекращения из-за аварии
ACM Journals: антистрессовые предметы уменьшили волнение у 70% участников эксперимента
Виктория Боня лишилась жилья в Монако из-за непродления вида на жительство
Австралийский турист вспыхнул от негодования, когда ему отказали в предоставлении шариковой ручки
Что чувствует брошенный кот
Совфед РФ предложил страховать россиян от утечки персональных данных
Голубцы в духовке: запекаются в насыщенном томатном соусе
Нижегородскую область обязуют заплатить 29 млн пени за просрочку рубля
Разбираемся в спорном вопросе картофеля во время цветения
Избавляемся от черных точек: 10 эффективных методов с использованием натуральных средств

От лимона до глиняных масок: 10 натуральных средств для борьбы с черными точками

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Черные точки могут быть неприятным явлением на коже, но решение проблемы может быть проще, чем вы думаете. Натуральные средства не только доступны, но и не имеют побочных эффектов, характерных для многих лекарственных препаратов. Вот десять самых эффективных способов от beautyglimpse.com, которые помогут вам бороться с черными точками и вернуть коже естественное сияние.

От лимона до глиняных масок: 10 натуральных средств для борьбы с черными точками
Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0
  1. Пищевая сода: создайте пасту, смешав пищевую соду с водой, и нанесите ее на проблемные участки кожи для эффективного отшелушивания и улучшения цвета лица.
  2. Яблочный уксус: обладая антибактериальными свойствами, яблочный уксус помогает очистить поры и снизить количество высыпаний на коже лица.
  3. Белок: маска из яйца помогает сузить поры и подтянуть кожу, что делает ее эффективным средством против черных точек.
  4. Алоэ вера: это растение обладает успокаивающими и увлажняющими свойствами, которые помогают предотвратить появление несовершенств и улучшить текстуру кожи.
  5. Соль: умывание лица подсоленной водой помогает уменьшить избыток кожного сала и избавиться от черных точек.
  6. Лимон: богатый витамином C, лимон помогает сужать поры и уменьшить количество черных точек на коже.
  7. Мед: его увлажняющие свойства делают его отличным средством для предотвращения закупорки пор и устранения несовершенств кожи.
  8. Пар: распаривание кожи помогает смягчить черные точки, что облегчает их дальнейшее удаление.
  9. Кубики льда: протирание кожи кубиками льда помогает сужать поры и предотвращает появление черных точек.
  10. Глиняные маски: Их способность поглощать излишки кожного сала и очищать поры делает их эффективным средством для борьбы с не совершенствованиями лица.

Выбирайте тот метод, который подходит именно вам, и наслаждайтесь чистой и ухоженной кожей без черных точек!

ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ? ЛИМОН ОТ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Правила ухода за толстянкой
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Сводка с фронта: ВС РФ начали "щёлкать" технику НАТО в тылу. Очередной котёл для ВСУ
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Киев возмущён словами Папы Римского Франциска о белом флаге Дмитрий Плотников
Филипп Киркоров расскретил свой конфликт с блогером Давидом Манукяном: "Я его солью с этого шоу"
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Эти раннеспелые сорта огурцов дают обильный урожай: за небольшие хрустящие плоды их любят садоводы
Эти раннеспелые сорта огурцов дают обильный урожай: за небольшие хрустящие плоды их любят садоводы
Последние материалы
Reuters: завод Tesla возобновит работу в ближайшем будущем после прекращения из-за аварии
ACM Journals: антистрессовые предметы уменьшили волнение у 70% участников эксперимента
Виктория Боня лишилась жилья в Монако из-за непродления вида на жительство
Австралийский турист вспыхнул от негодования, когда ему отказали в предоставлении шариковой ручки
Что чувствует брошенный кот
Совфед РФ предложил страховать россиян от утечки персональных данных
Голубцы в духовке: запекаются в насыщенном томатном соусе
От лимона до глиняных масок: 10 натуральных средств для борьбы с черными точками
Нижегородскую область обязуют заплатить 29 млн пени за просрочку рубля
Разбираемся в спорном вопросе картофеля во время цветения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников