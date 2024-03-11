Безупречный автозагар в домашних условиях: советы и методы для равномерного покрытия кожи

Автозагар: шаги для равномерного нанесения средства в домашних условиях

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите насладиться роскошным загаром без похода на пляж? Автозагар предлагает идеальное решение! Однако, чтобы достичь равномерного и естественного результата, необходимо следовать правильным методам и советам. Давайте рассмотрим основные шаги для безупречного нанесения автозагара в домашних условиях от add.org.

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Отшелушивание. Используйте мочалку для отшелушивания кожи перед нанесением автозагара. Это поможет удалить омертвевшие клетки кожи. Потратьте немного больше времени на отшелушивание там, где ваша кожа самая толстая: на локтях, коленях и лодыжках. Высушите кожу. Главное, чтобы кожа была сухой перед нанесением автозагара, так вы получите равномерное покрытие. Равномерное распределение. Наносите автозагар частями (например, на руки, затем на ноги, а затем на туловище). Втирайте средство в кожу круговыми движениями для равномерного распределения. Мойте руки. Вы избежите оранжевого цвета ладоней, если вымоете руки водой с мылом после того, как нанесете автозагар на каждый участок тела. Аккуратнее с некоторыми частями тела. Разбавьте автозагар на коленях, лодыжках и локтях, поскольку эти участки склонны впитывать больше средства, чем остальная кожа. Дайте коже время высохнуть. Подождите не менее 10 минут, прежде чем одеваться. В течение следующих трех часов лучше всего носить свободную одежду и стараться избегать потоотделения.

Теперь, следуя нашим советам, вы сможете наслаждаться ровным и стойким загаром без неприятных сюрпризов.

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