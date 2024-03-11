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Безупречный автозагар в домашних условиях: советы и методы для равномерного покрытия кожи

Автозагар: шаги для равномерного нанесения средства в домашних условиях

1:38
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Хотите насладиться роскошным загаром без похода на пляж? Автозагар предлагает идеальное решение! Однако, чтобы достичь равномерного и естественного результата, необходимо следовать правильным методам и советам. Давайте рассмотрим основные шаги для безупречного нанесения автозагара в домашних условиях от add.org.

Автозагар: шаги для равномерного нанесения средства в домашних условиях
Фото: Сервис стоковых фотографий freepik.com
  1. Отшелушивание. Используйте мочалку для отшелушивания кожи перед нанесением автозагара. Это поможет удалить омертвевшие клетки кожи. Потратьте немного больше времени на отшелушивание там, где ваша кожа самая толстая: на локтях, коленях и лодыжках.
  2. Высушите кожу. Главное, чтобы кожа была сухой перед нанесением автозагара, так вы получите равномерное покрытие.
  3. Равномерное распределение. Наносите автозагар частями (например, на руки, затем на ноги, а затем на туловище). Втирайте средство в кожу круговыми движениями для равномерного распределения.
  4. Мойте руки. Вы избежите оранжевого цвета ладоней, если вымоете руки водой с мылом после того, как нанесете автозагар на каждый участок тела.
  5. Аккуратнее с некоторыми частями тела. Разбавьте автозагар на коленях, лодыжках и локтях, поскольку эти участки склонны впитывать больше средства, чем остальная кожа.
  6. Дайте коже время высохнуть. Подождите не менее 10 минут, прежде чем одеваться. В течение следующих трех часов лучше всего носить свободную одежду и стараться избегать потоотделения.

Теперь, следуя нашим советам, вы сможете наслаждаться ровным и стойким загаром без неприятных сюрпризов.

КАК НАНЕСТИ АВТОЗАГАР РОВНО? ОШИБКИ И СЕКРЕТЫ
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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